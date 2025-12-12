Μαρίν-Κοϊτά: Αποθέωση σε Ρουμανία-Αφρική για τους «χρυσούς» σκόρερ της ΑΕΚ!

Αποθεωτικά είναι τα σχόλια σε Ρουμανία και Αφρική για τους Ραζβάν Μαρίν-Αμπουμπακαρί Κοϊτά που αποτέτελεσαν τους «χρυσούς» σκόρερ της ΑΕΚ στη Σαμψούντα στο μεγάλο διπλό επί της Σαμσουνσπόρ!

Οι Ρουμάνοι επισημαίνουν πως ο 29χρονος διεθνής μέσος συνέβαλε τα μέγιστα στην επικράτηση της Ένωσης με το καταπληκτικό φάουλ που εκτέλεσε με το οποίο έφερε το ματς στα ίσα.

«Σημείωσε ένα εντυπωσιακό γκολ στη νίκη της ομάδας του με 2-1 επί της Σαμσουνσπόρ για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League. H ΑΕΚ άλλαξε ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο και ο Ραζβάν Μαρίν ήταν αυτός που έδωσε το… σύνθημα για την ανατροπή και συνέβαλε στη νίκη της ΑΕΚ με μια εντυπωσιακή εκτέλεση φάουλ», αναφέρει η ιστοσελίδα «gsp» με την «golazo» να προσθέτει:

«Ο Μαρίν ήταν ο άνθρωπος που ισοφάρισε για την ΑΕΚ με ένα άψογο φάουλ, ένα σουτ με το οποίο έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι χωρίς να δώσει τη δυνατότητα στον Τούρκο τερματοφύλακα να αντιδράσει. Η ομάδα του Ρουμάνου διεθνή κατάφερε να επικρατήσει χάρη στο γκολ που σημείωσε ο Κοϊτά στο 64ο λεπτό».

Panafricafootball: «Μια στιγμή μαγείας του Κοϊτά»

Από την πλευρά τους οι Αφρικανοί στέκονται στην εντυπωσιακή απόδοση του Αμπουμπακαρί Κοϊτά ο οποίος πέτυχε το γκολ της νίκης με τρομερή ενέργεια και εκτέλεση αλλά παράλληλα έχει και το κερδισμένο φάουλ που μετατρέπει σε γκολ με καταπληκτικό χτύπημα ο Μαρίν. Η ιστοσελίδα «panafricafootball», αναφέρει χαρακτηριστικά για τον «Άμπου»:

«Ο Κοϊτά χάρισε μια μαγική στιγμή την Πέμπτη πετυχαίνοντας ένα εξαιρετικό νικητήριο γκολ απέναντι στην Σαμσουνσπόρ. Ο επιθετικός της εθνικής ομάδας της Μαυριτανίας άφησε πίσω τον αμυντικό και με μια δυνατή κούρσα μπήκε από τη δεξιά πτέρυγα πριν τελειώσει τη φάση με το αριστερό του πόδι για το 1-2 της ΑΕΚ».