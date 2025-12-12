Κόπα Άφρικα: Στην αποστολή της Νιγηρίας Ντέσερς και Ονιεμαέτσι

Ο Σίριλ Ντέσερς του Παναθηναϊκού και ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι του Ολυμπιακού συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή της Εθνικής Νιγηρίας για το Κόπα Άφρικα.

Σε λίγες ημέρες ξεκινάει το Κόπα Άφρικα, κάτι που σημαίνει ότι οι ελληνικές ομάδες θα πρέπει να στερηθούν κάποιους σημαντικούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι έχουν ρόλο στα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα των χωρών τους.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα οι Σίριλ Ντέσερς, επιθετικός του Παναθηναϊκού, και Μπρούνο Ονιεμαέτσι, αμυντικός του Ολυμπιακού.

Αμφότεροι συμπεριλαμβάνονται στις κλήσεις του Έρικ Τσέλε, για την διοργάνωση που θα λάβει χώρα στο Μαρόκο και θα ξεκινήσει στις 21 Δεκεμβρίου.

Οι «Σούπερ Αετοί» θα ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις τους στις 23 Δεκεμβρίου, απέναντι στην Τανζανία, όμως οι δύο παίκτες θα ενσωματωθούν σε λίγα μόλις 24ωρα στην αποστολή της Εθνικής τους, μένοντας εκτός πλάνων για τους Ράφα Μπενίτεθ και Χοσέ Μεντιλίμπαρ.