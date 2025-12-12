Θαλασσινός στο SDNA: «Λατρεύω τη δουλειά του Μάρκο Νίκολιτς– Δεν… περισσεύει κανείς στην ΑΕΚ»

Ο γνωστός τραγουδιστής – συνθέτης, Παντελής Θαλασσινός, με τα έντονα «κιτρινόμαυρα» αισθήματα, εκφράζει τον θαυμασμό του για τα αποτελέσματα της δουλειάς του Σέρβου τεχνικού της Ένωσης και στέλνει το προσωπικό μήνυμά του εν όψει της συνέχειας.

Σπουδαία σελίδα στην ευρωπαϊκή ιστορία της έγραψε η ΑΕΚ στην Σαμψούντα.

Στα ιερά χώματα του Πόντου η Ένωση έστησε (ελληνική) σημαία στο γήπεδο της Σάμσουνσπορ και με νίκη – ανατροπή (1-2) βρίσκεται αγκαλιά με την πρόκριση για την επόμενη…πίστα του Conference League.

Οι «κιτρινόμαυροι» παρότι με το…καλησπέρα (αυτογκόλ Μουκουντί) βρέθηκαν στα «σχοινιά», εν τούτοις κατάφεραν να σηκωθούν και με εξαιρετική εμφάνιση στο β΄ημίχρονο να πετύχουν δύο γκολ και να…εκτελέσουν την τουρκική ομάδα μέσα στο σπίτι της.

Η ΑΕΚ επιβεβαίωσε (και) στη Σαμψούντα πως όχι μόνο βρίσκεται στο σωστό δρόμο, αλλά και πως ο χρόνος κυλάει υπέρ της ανεβάζοντας….ταχύτητα από παιχνίδι σε παιχνίδι.

Ο γνωστός τραγουδιστής – συνθέτης, Παντελής Θαλασσινός με τα έντονα «κιτρινόμαυρα» αισθήματα κι ένας εκ των επώνυμων φίλων της ΑΕΚ, μετά το τέλος του αγώνα ανέβασε ενωτικό μήνυμα στην προσωπική σελίδα του στο Facebook, μέσω του οποίου εξέφρασε την τυφλή εμπιστοσύνη του στον Μάρκο Νίκολιτς και τα άλλα παιδιά.

Το SDNA πήρε…πάσα από τη συγκεκριμένη τοποθέτηση και επικοινώνησε μαζί του, με φόντο την μεγάλη νίκη στην Σαμψούντα και την γενικότερη πορεία της αγαπημένης του ΑΕΚ την τρέχουσα σεζόν.

«Η ΑΕΚ βγάζει νοικοκυριό σε όλα τα επίπεδα. Ο Μάρκο Νίκολιτς ξέρει πολύ καλά τι κάνει και θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί του.

Ηρωική η εμφάνιση στην Σαμψούντα. Προσωπικά θεωρώ πως ο Νίκολιτς με την τακτική που ακολούθησε πήρε το παιχνίδι αυτό που λένε…μόνος του.

Μπορεί να σταθήκαμε άτυχοι στο ξεκίνημα και να φάγαμε ένα γκολ, ωστόσο με την εμφάνιση του β΄ημιχρόνου η Σάμσουνσπορ δεν είχε καμία τύχη.

Η ΑΕΚ έβγαλε συνεχόμενα τρεξίματα, είχε δυνάμεις μέχρι το φινάλε και οι παίκτες της πήγαιναν πάντα πρώτοι στην μπάλα. Η ομάδα παρουσιάζει τεράστια βελτίωση στην εικόνα της.

Όπως ακριβώς είχε προαναγγείλει ο Νίκολιτς. Το΄πε και το΄κανε. Όταν ανέλαβε ανέφερε πως πρώτη προτεραιότητα θα είναι τα καλά αποτελέσματα και η πρόκριση στη League Phase του Conference League. Τον λατρεύω για τη δουλειά και τα αποτελέσματα του».

Για την αγωνιστική εικόνα της ΑΕΚ τη φετινή σεζόν:

«Όλοι οι παίκτες δείχνουν τρομερή βελτίωση. Ο Ρότα που είναι ο αγαπημένος μου παίκτης κάνει πολύ καλά ματς. Ο Ριμπάλτα εκτός από τον Νίκολιτς, έφερε στην ΑΕΚ τους Κοϊτά και Κουτέσα και θα πρέπει να του πιστώσουμε. Ο Γκατσίνοβιτς στον οποίο έγινε σκλητή κριτική, μέχρι το παιχνίδι που τραυματίστηκε τα έδινε όλα.

Ο Περέιρα που επίσης υπήρξε αποδέκτης αρνητικών σχολίων βγάζει φοβερά τρεξίματα και εξελίσσεται σε ένα από τους πολυτιμότερους παίκτες. Το ίδιο και ο Γιόβιτς. Δεν...περισσεύει κανείς σε αυτή την ΑΕΚ. Αυτό να καταλάβουμε. Θεωρώ πως θα είναι μέχρι το τέλος μέσα στις ομάδες που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα».

- Για την ιστορική σημασία της νίκης της ΑΕΚ:

«Έχει πολύ μεγάλη σημασία η νίκη της ΑΕΚ στην Σαμψούντα, στα άγια χώματα. Η ΑΕΚ είναι προσφυγική ομάδα κι αποτελεί ιστορικό επίτευγμα μια νίκη μέσα στην Σαμψούντα που υπήρξε πόλη με ποντιακό πληθυσμό».