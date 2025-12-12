Νέα μεγάλη συνεργασία για την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, «πετάει» μαζί με το Aktina Travel Group

Στο πλαίσιο της γενικότερης ανανέωσης και εκσυγχρονισμού που επιχειρείται σε όλους τους τομείς της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, πριν από λίγο ανακοινώθηκε και η συνεργασία με τον κορυφαίο ταξιδιωτικό ελληνικό οργανισμό, το Aktina Travel Group, επί σειρά ετών επίσημο συνεργάτη και της ΚΑΕ ΠΑΟ.

Πέρα από το κομμάτι των αλλαγών στο οργανόγραμμα και σε διάφορα στελέχη, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προχωρά σε γενικότερο εκσυγχρονισμό σε όλα τα επίπεδα, «κλείνοντας» μια πολύ σημαντική συνεργασία με το Aktina Travel Group.

Πρόκειται για τον κορυφαίο ταξιδιωτικό ελληνικό οργανισμό, ο οποίος μάλιστα για πολλά είναι επίσημος συνεργάτης της «πράσινης» ΚΑΕ.

Μέσω της συνεργασίας αυτής μάλιστα, οι φίλαθλοι του συλλόγου θα έχουν την ευκαιρία να βρουν εξειδικευμένα πακέτα ταξιδιών για τα εκτός έδρας παιχνίδια της ομάδας, συνδυάζοντας έτσι την παρακολούθηση του Παναθηναϊκού με ένα όμορφο και οργανωμένο ταξίδι.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με το «Aktina Travel Group», τον κορυφαίο ελληνικό ταξιδιωτικό οργανισμό.

Μέσα από τη νέα συνεργασία, η ομάδα θα απολαμβάνει ταξιδιωτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, ενώ οι φίλαθλοι του συλλόγου θα επωφεληθούν από την πολύχρονη εμπειρία και το εξειδικευμένο Sports Department του «Aktina Travel Group», το οποίο θα προσφέρει τη δυνατότητα για εξειδικευμένα πακέτα ταξιδιών, απολύτως προσαρμοσμένα στις ευρωπαϊκές εκτός έδρας αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η ευκαιρία σε χιλιάδες φιλάθλους της ομάδας να συνδυάσουν τους αγώνες του Τριφυλλιού στην Ευρώπη και την καλύτερη δυνατή ταξιδιωτική εμπειρία.

Το «Aktina Travel Group» ιδρύθηκε το 1975, θέτοντας από νωρίς τις βάσεις για μια δυναμική πορεία στον τομέα των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ενώ από το 1983 βρίσκεται στην 1η θέση σε πωλήσεις αεροπορικών εισιτηρίων στην Ελλάδα».