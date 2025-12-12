Άρης: Ανεβαίνουν οι ρυθμοί ενόψει Ολυμπιακού

Οι Τάσος Δώνης, Τίνο Καντεβέρε, Νοά Σούντμπεργκ και Σωκράτης Διούδης συνέχισαν τα προγράμματά τους

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

"Στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο προπονήθηκαν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ ενόψει του εντός έδρας αγώνα με τον Ολυμπιακό (14/12, 20:00), στο πλαίσιο της 14ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League».

Στην πρωινή προπόνηση της Παρασκευής οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας ακολούθησαν πρόγραμμα αποσυμφόρησης.

Οι Τάσος Δώνης, Τίνο Καντεβέρε, Νοά Σούντμπεργκ και Σωκράτης Διούδης συνέχισαν τα προγράμματά τους.

Αύριο, Σάββατο, με την προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο «Δασυγένειο» ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ομάδας μας για το μεθαυριανό ντέρμπι στο Κλεάνθης Βικελίδης."