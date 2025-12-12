FIFA και UEFA στο πλευρό της ΕΠΟ

Τη στήριξή τους στη διοίκηση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας εξέφρασαν οι εκπρόσωποι των FIFA και UEFA στη Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ.

Η Μαριόν Γκαβάτ που εκπροσώπησε την FIFA στη Γενική Συνέλευση, επεσήμανε τη σημασία της υλοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και της απόκτησης προπονητικού κέντρου για τις Εθνικές Ομάδες.

«Αγαπητέ πρόεδρε και μέλη του ελληνικού ποδοσφαίρου καλημέρα σε όλους. Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι στην Αθήνα, στη Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ και μεταφέρω θερμά τον χαιρετισμό του προέδρου της FIFA, κ. Τζιάνι Ινφαντίνο. Αρχικά θέλω να συγχαρώ τον πρόεδρο και την Εκτελεστική για τον διορισμό στην επιτροπή της FIFA. Αυτήν την εβδομάδα υπογράφηκε το σύμφωνο συνεργασίας της ΕΠΟ με το Υπουργείο Αθλητισμού για πρόγραμμα ανάπτυξης του ποδοσφαίρου στα σχολεία, με στόχο την προαγωγή της εκπαίδευσης και της συμπερίληψης στον χώρο του αθλητισμού και ιδιαίτερα του ποδοσφαίρου. Με τη συνεργασία μας θα υπάρχει ασφαλές περιβάλλον για την παροχή ευκαιριών στα παιδιά. Το όραμα που είχαμε μπορεί πλέον να γίνει πραγματικότητα σε όλα τα σχολεία της χώρας. Επιπλέον, μαζί με την απόκτηση του προπονητικού κέντρου θα υπάρχει ένα καλύτερο περιβάλλον ανάπτυξης στην Ελλάδα. Έχουν δοθεί ήδη 5 εκατομμύρια ευρώ σε αυτό το έργο, που θα ευνοήσει όχι παροδικά το ποδόσφαιρο της χώρας, αλλά θα ωφελήσει και τις επόμενες γενιές. Εύχομαι τα καλύτερα στις ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στην Ευρώπη στους επερχόμενους αγώνες του Ιανουαρίου και θέλω να ευχαριστήσω την ΕΠΟ για τη συνεργασία, για την αφοσίωση και τη σύμπραξη με την FIFA σε όλα τα θέματα για το ποδόσφαιρο που αγαπάμε», ανέφερε.

Από την πλευρά της UEFA μίλησε ο Μάριος Γεωργίου, στέλεχος της διεύθυνσης Εθνικών Ομοσπονδιών της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας κι αναφέρθηκε στην άψογη συνεργασία που υπάρχει με την ΕΠΟ.

"Είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι και πάλι στη συνέλευση της ΕΠΟ. Θέλω να μεταφέρω τις θερμές ευχές και τους χαιρετισμούς του προέδρου της UEFA, κ. Αλεξάντερ Τσέφεριν και του Γενικού Γραμματέα, κ. Θεόδωρου Θεοδωρίδη. Τα τελευταία χρόνια η UEFA και η ΕΠΟ έχουν αναπτύξει μια σχέση σύμπραξης, συνεργασίας και εμπιστοσύνης. Οι δύο οργανισμοί βρίσκονται σε στενή διαβούλευση για το νέο στρατηγικό πλάνο ανάπτυξής της Ομοσπονδίας, ένα πλάνο που θα καθορίσει το όραμα και τους στόχους του ελληνικού ποδοσφαίρου για τα επόμενα χρόνια. Αυτή η διαδικασία αποτελεί σαφή απόδειξη της κοινής μας δέσμευσης για τη δημιουργία ενός βιώσιμου οικοδομήματος.

Παρότι τα αποτελέσματα της Εθνικής Ανδρών δεν ήταν αυτά που επιθυμούσαμε, η παρουσία των νεαρών παικτών αφήνει πολλές υποσχέσεις για το μέλλον. Είμαι βέβαιος ότι με τη σωστή δουλεία που ήδη γίνεται, η Εθνική Ομάδα θα πετύχει τους στόχους της και θα επιστρέψει στις επιτυχίες που όλοι προσδοκούμε. Η απόκτηση του προπονητικού κέντρου, μια επένδυση που πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της FIFA και της UEFA, δεν είναι έργο υποδομής αλλά ένας πυλώνας ανάπτυξης, ένα σπίτι για όλες τις Εθνικές Ομάδες που έλειπε από την πρωταθλήτρια του 2004. Η συγκεκριμένη επένδυση σε συνδυασμό με το αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΕΠΟ, την "Αναγέννηση", θέτουν τα όρια για ενίσχυση και ανάπτυξη ταλέντων σε όλη τη χώρα. Θα ήθελα να συγχαρώ και την Εθνική Ελπίδων για την εξαιρετική -έως τώρα- πορεία της, στον δρόμο προς το EURO 2027. Οι εμφανίσεις και τα αποτελέσματα αυτής της Ομάδας δείχνουν τον δρόμο της εμπιστοσύνης και αισιοδοξίας για τις νέες γενιές. Εύχομαι να συνεχίσει στον δρόμο των επιτυχιών και να επιστρέψει σε τελική φάση μετά από 25 χρόνια.

Φέτος βλέπουμε και πάλι ότι τέσσερις σύλλογοι συμμετέχουν σε League Phase, ένα επίτευγμα που δείχνει τη συνεχή πρόοδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι το αποτέλεσμα σωστού σχεδιασμού και επενδύσεων από τους ιδιοκτήτες και τις διοικήσεις ομάδων. Είναι ξεκάθαρη η αναβάθμιση και η παρουσία του ελληνικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη, ιδιαίτερα τα τελευταία τρία χρόνια, όπου η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά στην πρώτη 10άδα συγκομιδής βαθμών. Απαιτείται η ενότητα μεταξύ των συλλόγων και τον φορέων, ώστε η πρόοδος να έχει συνέχεια. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό για τις νίκες τους και εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Η UEFA θα συνεχίσει να βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της ΕΠΟ, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τη διοίκηση της Ομοσπονδίας, να υποστηρίζουμε τις πρωτοβουλίες και να εργαζόμαστε μαζί για ένα ποδόσφαιρο πιο δυνατό, πιο οργανωμένο, πιο ανταγωνιστικό», είπε.