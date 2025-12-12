Σλοτ για Σαλάχ: «Μιλάμε σήμερα, από αυτό θα κριθεί η συμμετοχή του με την Μπράιτον»

Η Λίβερπουλ ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το Σάββατο (13/12, 17:00) την Μπράιτον, με τον Άρνε Σλοτ να δέχεται ερωτήσεις σχετικά με το αν ο Μοχάμεντ Σαλάχ θα είναι διαθέσιμος.

Ο Ολλανδός τεχνικός δέχθηκε… καταιγισμό ερωτήσεων για την κατάσταση του Αιγύπτιου σταρ ενόψει της 16ης αγωνιστικής της Premier League απέναντι στη Μπράιτον, όμως δεν έδωσε ξεκάθαρη απάντηση για τη συμμετοχή του.

Όπως εξήγησε, καθοριστική θα είναι η συζήτηση που θα έχει με τον Σαλάχ μέσα στη μέρα (12/12). Ανάλογα με το τι θα ειπωθεί, θα αποφασιστεί αν ο 33χρονος εξτρέμ θα συμπεριληφθεί στην αποστολή για το ματς στο «Άνφιλντ». Μάλιστα, όταν οι δημοσιογράφοι επέμειναν, ο Σλοτ έβαλε… φρένο, τονίζοντας πως δεν μπορεί να προχωρήσει σε περαιτέρω σχόλια.

«Αυτό που χρειάζομαι είναι να μιλήσω με τον Μο. Την επόμενη φορά που θα αναφερθώ σε εκείνον, πρέπει να είναι παρών και ο ίδιος. Δεν έχω κάτι περισσότερο να πω. Θα τα πούμε σήμερα και από αυτή τη συζήτηση θα εξαρτηθούν όλα για αύριο».

Σε ερώτηση για το ποιος αποφάσισε τον αποκλεισμό του Σαλάχ από την αποστολή με την Ίντερ, ο Σλοτ ήταν ξεκάθαρος:

«Η απόφαση πάρθηκε συλλογικά και φυσικά συμμετείχα και εγώ. Είμαι πάντα σε επικοινωνία για τις ενδεκάδες και τις αποστολές τελικά όμως, αυτά περνούν από τα χέρια μου. Συζητάω πιο συχνά με τον Ρίτσαρντ Χιουζ παρά με τον Μάικλ Έντουαρντς. Μιλάμε για πολλά θέματα».

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μο Σαλάχ εθεάθη μαζί με τον πρώην αρχηγό της Λίβερπουλ, Τζόρνταν Χέντερσον σε εστιατόριο στο Τσέλσι, όπου είχαν συνομιλία για περίπου 90 λεπτά, εν μέσω αβεβαιότητας για το μέλλον του επιθετικού της Λίβερπουλ.