Το απόλυτο «κοντράστ» - Καλύτερη επίθεση αλλά χειρότερη άμυνα του Europa εκτός έδρας ο ΠΑΟΚ!

Μπροστά «ζωγραφίζει» και πίσω προβληματίζει ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας στο φετινό Europa League, όντας πρώτος στην επίθεση και τελευταίος στην άμυνα.

Το «μοτίβο» των εκτός έδρας αγώνων του Δικεφάλου συνεχίστηκε (και) στο Ράζγκραντ της Βουλγαρίας. Τρία γκολ παθητικό στο Βίγκο από τη Θέλτα, τρία γκολ και στη Γαλλία από τη Λιλ, τρία γκολ και από τη Λουντογκόρετς. Μόνο που η επίθεση δεν μπορεί να «λυτρώνει» πάντα την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου από τις αμυντικές ανορθογραφίες.

Η καλύτερη επίθεση και η χειρότερη άμυνα στο Εuropa εκτός έδρας

Ένα ακόμα ματς για γερά «στομάχια» για τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, μετά το επικό 3-4 στο «Πιερ Μορουά», ακολούθησε το 3-3 κόντρα στην «αιώνια» πρωταθλήτρια Βουλγαρίας.

Επίθεση που πετάει «φωτιές» με οκτώ γκολ σε τρεις αγώνες, αυτή του Δικεφάλου, όντας πρώτος στη σχετική λίστα, πάνω από Ρόμα, Λυών και Μίντιλαντ που έχουν εφτά τέρματα αντίστοιχα.

Παρόλα αυτά, η άμυνα «πληγώνει» συνέχεια τους Θεσσαλονικείς, με το... κοντέρ να γράφει ξανά τρία γκολ παθητικό. Εννιά σύνολο σε τρεις αγώνες, η χειρότερη εκτός έδρας άμυνα, καθώς η Μάλμε έχει δεχτεί ένα γκολ λιγότερο (8).

Το απόλυτο «κοντράστ» για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος επιθετικά... ζωγραφίζει αλλά πίσω καταστρέφει τα πάντα, με την πρόκριση να παραμένει «ανοιχτή».

Διαφορετικό «σκηνικό» στην Τούμπα

Το «σκηνικό» στην Τούμπα αλλάζει πλήρως. Τρία παιχνίδια κόντρα σε Μακάμπι Τελ Αβίβ, Γιουνγκ Μπόις και Μπραν, με τον ΠΑΟΚ να έχει άλλη εικόνα αμυντικά.

Ένα γκολ παθητικό και αυτό στο 90ο λεπτό από τους Νορβηγούς, γκολ όμως που ενδέχεται να κοστίσει στην «οικονομία» της League Phase.

Όμως η επίθεση «σιγεί», αν εξαιρέσουμε το ξέσπασμα κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις. Ένα γκολ μόλις κόντρα στη Μπραν και «μηδέν» κόντρα στη Μακάμπι, με τα σκαμπανεβάσματα να είναι αρκετά.

Άλλος ΠΑΟΚ εντός, άλλος Δικέφαλος εκτός, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να ψάχνει σταθερότητα ενόψει Γενάρη που κρίνονται πολλά -αν όχι τα πάντα- σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις.