Αν υπάρχει ένα μυστικό πίσω από τον ποδοσφαιρικό θρίαμβο μέσα στη Σαμψούντα κρύβεται στη λέξη «ταυτότητα»! Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς, εξελίσσεται σε έναν «χαμαιλέοντα» που όσα προβλήματα κι αν συναντήσει στο διάβα της, όσες απουσίες κι αν αντιμετωπίσει, έχει τον τρόπο να μην χάνει τις βασικές αρχές της…

Και μπορεί θαυματουργά λόγια να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως… θαυμαστά έργα. Και ένα τέτοιο συντελείται από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα στην ΑΕΚ. Η οποία, μπήκε στη χρονιά με ένα μεγάλο «πρέπει», να προκριθεί πάση θυσία στη League Phase του UEFA Conference για να ξαναφτιάξει την ευρωπαϊκή της... ζωή, μπήκε στη χρονιά ως εντελώς νέα ομάδα, με καινούργιο προπονητή, καινούργια φιλοσοφία, σημαντικές τομές στο ρόστερ της και στον τρόπο παιχνιδιου της και παρ’ ότι σ’ αυτή την πορεία κλήθηκε να διαχειριστεί ένα βουνό απο προβλήματα τα κατάφερε.

Όντας πλέον, όχι απλά μέσα σε όλους της τους στόχους, αλλά και με τις ιδανικότερες των συνθηκών. Βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή στο πρωτάθλημα, στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson και αγκαλιά με την 8άδα στη League Phase του UEFA Conference League που την στέλνει απευθείας στους 16!

Ο ποδοσφαιρικός θρίαμβος που έχει πετύχει συνολικά η ΑΕΚ - η οποία τρέχει αήττητο σερί δέκα αγώνων με 9 νίκες/1 ισοπαλία - αλλά και ειδικά, με το διπλό στη Σαμψούντα έχει τη σφραγίδα του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Σέρβος τεχνικός, επέλεξε στη συνέντευξη Τύπου να βγάλει το καπέλο στους ποδοσφαιριστές του, δηλώνοντας περήφανος για τη νοοτροπία που είχαν μέσα στο γήπεδο που ήταν πράγματι σπουδαία. Όπως σπουδαία ήταν και η απόδοση τους αλλά και ο χαρακτήρας που παρουσίασαν στις δύσκολες στιγμές του πρώτου ημιχρόνου.

Ο εμπνευστής της στρατηγικής προσέγγισης πάντως ήταν ο ίδιος. Και αναμφίβολα, παρέδωσε για ακόμα μια φορά ένα τακτικό MasterClass διαχείρισης… κρίσεων, που επιβεβαιώνει πως εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν τακτικό «χαμαιλέοντα». Ο Σέρβος τεχνικός, παραλλάσει τη διάταξη του ανάλογα με τις απουσίες που έχει, τον αντίπαλο, τις απαιτήσεις του αγώνα και το που θέλει να χτυπήσει. Βγάζει και βάζει παίκτες στην ενδεκάδα του αναλόγως τις διαθέσιμες επιλογές αλλά, ΠΟΤΕ δεν χάνει τις βασικές αρχές του. Ποτέ η ΑΕΚ δεν χάνει την «ταυτότητα» της!

Για παράδειγμα, μέσα στη Σαμψούντα, ο Μάρκο Νίκολιτς διαβάζοντας προφανώς ΚΑΙ τον αντίπαλο, επέλεξε ως σχηματισμό ένα υβριδικό 4-4-1-1 με τους Μάνταλο-Μαρίν δίδυμο στον άξονα, τον Πινέδα δεξιά, τον Περέιρα αριστερά και τον Κοϊτά πίσω από τον Γιόβιτς. Όλα αυτά, κυρίως σε θέση άμυνας. Όταν δηλαδή η Ένωση βρισκόταν πίσω από την μπάλα. Όταν οι παίκτες του την είχαν στη δική τους κατοχή, υπήρχαν τόσες πολλές εναλλαγές θέσεων μέσα από συγκεκριμένους αυτοματισμούς που ήταν αδύνατο για την Σαμσουνσπόρ να το προβλέψει, να το διαβάσει και να το αντιμετωπίσει.

Το πρώτο ημίχρονο που ξεκίνησε και τελείωσε με τον χειρότερο τρόπο με γκολ δηλαδή στο 4’ και τραυματισμό του Μουκουντί, ήταν προσαρμογής. Στην επανάληψη, η ΑΕΚ βρήκε τα πατήματα της και έκανε αυτό που ήθελε ο προπονητής της. Ένα τέλειο παιχνίδι τακτικά στο ανασταλτικό κομμάτι πνίγοντας κυριολεκτικά την τουρκική ομάδα με το πρέσινγκ που ασκούσε με τρεις και τέσσερις παίκτες να πέφτουν σε κάθε μπάλα, ενώ δημιουργικά οι παίκτες του Νίκολιτς πέραν των δυο γκολ που πέτυχαν είχαν ένα δαιμονισμένο 20λεπτο-25λεπτο στο οποίο κυριαρχούσαν μέσα στο τερέν και δημιουργούσαν με ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο όλες αυτές τις προϋποθέσεις για να κλειδώσουν το ματς.

Η αήττητη μέχρι χθες στο Conference Σαμσουνσπόρ, που έπαιξε την Κυριακή μέσα στην Κωνσταντινούπολη την Γαλατά σαν τη γάτα με το ποντίκι, αδυνατούσε να βγάλει αντίδραση και να βρει απάντηση στο τακτικό πλάνο του Νίκολιτς και των παικτών του και αυτό είναι ένα επίτευγμα που έχει έλθει μέσα από μια διαδικασία σκληρής δουλειάς. Μέσα από μια διαδικασία ενός πλάνου που πιστώνεται στον προπονητή και στους παίκτες του. Μέσα από μια διαδικασία χτισίματος ενός γκρουπ, μιας νέας ομάδας που μέσα σε έξι μήνες όχι μόνον έχει αλλάξει τα πάντα όσον αφορά την ποδοσφαιρική της φιλοσοφία, αλλά έχει βρει μια πολύ συγκεκριμένη ταυτότητα που δεν αλλάζει ότι κι αν συμβεί. Οποίος κι αν παίζει. Και αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας!