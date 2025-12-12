ΑΕΚ σε Γκαγκάτση: «Μιλήσαμε για απλό φραστικό περιστατικό - Δεν πήραμε απάντηση αν η ΕΠΟ αποδέχεται την ανυπόστατη καταγγελία Λανουά»

Τις δικές της απαντήσεις δίνει η ΠΑΕ ΑΕΚ στα λεγόμενα του προέδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση.

Πιο συγκεκριμένα, για την επικοινωνία του προέδρου της Ομοσπονδίας με τον Λανουά μετά τα περί… προπηλακισμού, η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ αναφέρει ως απάντηση σε όλα είπε ο κ. Γκαγκάτσης: «Πρώτα απ’ όλα πολύ θετικό που παραδέχτηκε ότι εκείνος μιλούσε συνεχώς με μηνύματα με τον Λανουά. Ωστόσο όποιος μιλάει για το συγκεκριμένο γεγονός ως προπηλακισμό, πρέπει να μάθει καλύτερα τα Ελληνικά. Εμείς στην ανακοίνωση μας μιλήσαμε για ένα απλό φραστικό περιστατικό από απόσταση μάλιστα, που αποδείχθηκε και η αλήθεια, το οποίο καμιά σχέση δεν έχει με προπηλακισμό. Είναι εντελώς άσχετα».

Σε άλλο σημείο η ΠΑΕ ΑΕΚ σημειώνει πως δεν πήρε καμία απάντηση για το αν αποδέχεται η ΕΠΟ να φεύγει ο παρατηρητής της ΚΕΔ στο ημίχρονο (σ.σ. για την αποχώρηση Λανουά από τη Νέα Φιλαδέλφεια και καμιά απάντηση για το αν είναι αποδεκτό να καταγγέλλει ο πρόεδρος της ΚΕΔ μια από τις 14 ομάδες και μάλιστα ανυπόστατα, όπως τονίζεται.

Από την Ένωση τονίζεται αναλυτικά:

«Πρώτα απ’ όλα πολύ θετικό που παραδέχτηκε ότι εκείνος μιλούσε συνεχώς με μηνύματα με τον Λανουά. Ωστόσο όποιος μιλάει για το συγκεκριμένο γεγονός ως προπηλακισμό, πρέπει να μάθει καλύτερα τα Ελληνικά. Εμείς στην ανακοίνωση μας μιλήσαμε για ένα απλό φραστικό περιστατικό από απόσταση μάλιστα, που αποδείχθηκε και η αλήθεια, το οποίο καμιά σχέση δεν έχει με προπηλακισμό. Είναι εντελώς άσχετα.

Για το κύπελλο συμφωνήσαμε, όπως και για άλλα πράγματα καθώς απέναντι σε μια νέα διοίκηση στην ΕΠΟ, ένας νέος ιδιοκτήτης όπως ο Μάριος Ηλιόπουλος είχε όλη την καλή διάθεση να δώσει χώρο χρόνο και καλή πίστη. Δεν είχαμε προκαταβολικά καμιά διάθεση αντιπαράθεσης, όχι μόνο σε αυτό αλλά και σε άλλα ζητήματα. Την στάση μας όμως πλέον την καθορίζουν τα γεγονότα και οι πραξεις όπως τα βλέπουμε να εξελίσσονται εδώ και καιρό.

Όσον αφορά το κύπελλο, καμιά απάντηση δεν πήραμε για το ότι έγιναν παιχνίδια σε γήπεδα με ακατάλληλο χλοοτάπητα, χωρίς κανένα έλεγχο από αρμόδια επιτροπή που θα έπρεπε να υπάρχει και θα έπαιζαν παίκτες εκατομμυρίων σε χωράφια θα πέρναμε την ανάλογη θέση από τότε. Και παίκτες εκατομμυρίως της δικής μας ομάδας αναγκάστηκαν να παίξουν και να τραυματιστούν σοβαρά σε τέτοια γήπεδα.

Όσον αφορά την παρότρυνση να θέσουμε θέματα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, έχουμε να πούμε ότι θα πάμε όχι μόνο εκεί, αλλά κι εκεί που δεν φαντάζεστε. Θα πάμε όπου πρέπει να πάμε.

Ακούσαμε ότι η ΕΠΟ και ο Λανουά δεν παραβρέθηκαν στο δικαστήριο, για να μην τιμωρηθούμε!!! Πραγματικά απίστευτα πράγματα. Δεν παρέστη στο δικαστήριο ο Λανουά, να λέει όμως πράγματα ανυπόστατα και να έχει όλη αυτή την συμπεριφορά με ανυπόστατες καταγγελίες, προφανώς το έκανε για να μας βοηθήσει και δεν ήθελε να τιμωρηθούμε. Προβοκάτσια δηλαδή, αλλά όχι με σκοπό να τιμωρηθούμε. Γελάνε ξανά τα παρδαλά κατσίκια.

Ακούσαμε κι ότι μας έκαναν χάρη που μίλησε ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ… Το ακούσαμε κι αυτό, ότι δηλαδή ήταν προνόμιο να μιλήσει ο θεσμικά πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ στην Γ.Σ της ΕΠΟ!!! Έχουν ξεφύγει τελέιως καθώς φαίνεται.

Όσο για το κύπελλο και τον νεαρό παίκτη που παίζει υποχρεωτικά, προφανώς και είμαστε υπέρ. Αλλά είμαστε και υπέρ του να μη γίνονται τέτοιες κινήσεις ευκαιριακά… Και ο καθένας καταλαβαίνει τι θέλουμε να πούμε.

Τέλος, καμιά απάντηση δεν πήραμε για το αν αποδέχεται η ΕΠΟ να φεύγει ο παρατηρητής της ΚΕΔ στο ημίχρονο και καμιά απάντηση για το αν είναι αποδεκτό να καταγγέλλει ο πρόεδρος της ΚΕΔ μια από τις 14 ομάδες και μάλιστα ανυπόστατα».