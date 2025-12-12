ΠΑΟΚ Β: Το πρόγραμμα-ευκαιρία για να «σφραγίσει» την παραμονή

Πέντε «στροφές» απομένουν για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του Βορείου Ομίλου της Super League 2, με τον Δικέφαλο να έχει το πιο «βατό» -στη θεωρία- πρόγραμμα από τις ομάδες των πλέι άουτ.
Αύριο (13/12 15:00) υποδέχεται την Καβάλα στο ουδέτερο γήπεδο της Χαλάστρας, ενώ πριν τα Χριστούγεννα υποδέχεται και τον Ηρακλή για την 15η αγωνιστική.
Μετά την 20ήμερη διακοπή μένουν τρία παιχνίδια σε Χρυσούπολη κόντρα στον Νέστο, σε Ευκαρπία κόντρα στον Μακεδονικό, ενώ θα ρίξει... αυλαία εντός έδρας κόντρα στον Καμπανιακό.
Στους 15 βαθμούς βρίσκονται οι «ασπρόμαυροι» μετά από 13 αγωνιστικές, όσους έχει και η Καβάλα, με τον Νέστο να έχει 11 όντας εντός της επικίνδυνης ζώνης. Από 9 βαθμούς ΠΑΣ και Καμπανιακός, στους 5 ο ουραγός -και καταδικασμένος- Μακεδονικός.
Καταλαβαίνει κανείς, πως με τέσσερα «βατά» παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ Β έχει τη δυνατότητα να φτάσει ακόμα και στους 25 βαθμούς και να ξεκινήσει τα πλέι άουτ από πλεονεκτική θέση απέναντι στους διεκδικητές του, έχοντας υπέρ του τις περισσότερες ισοβαθμίες.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των επόμενων αγωνιστικών:
|ΠΑΟΚ Β
|15 βαθμοί
|Καβάλα (εντός)
|Ηρακλής (εντός)
|Νέστος (εκτός)
|Μακεδονικός (εκτός)
|Καμπανιακός (εντός)
|Καβάλα
|15 βαθμοί
|ΠΑΟΚ Β (εκτός)
|Νίκη (εντός)
|Αναγέννηση (εκτός)
|ΠΑΣ (εντός)
|Αστέρας Β (εντός)
|Νέστος
|11 βαθμοί
|Καμπανιακός (εντός)
|Μακεδονικός (εκτός)
|ΠΑΟΚ Β (εντός)
|Νίκη (εκτός)
|Αναγέννηση (εκτός)
|ΠΑΣ Γιάννινα
|9 βαθμοί
|Αναγέννηση (εκτός)
|Καμπανιακός (εκτός)
|Αστέρας Β (εντός)
|Καβάλα (εκτός)
|Ηρακλής (εντός)
|Καμπανιακός
|9 βαθμοί
|Νέστος (εκτός)
|ΠΑΣ (εντός)
|Μακεδονικός (εντός)
|Αστέρας Β (εκτός)
|ΠΑΟΚ Β (εκτός)
|Μακεδονικός
|5 βαθμοί
|Ηρακλής (εκτός)
|Νέστος (εντός)
|Καμπανιακός (εκτός)
|ΠΑΟΚ Β (εντός)
|Νίκη (εντός)