ΠΑΟΚ Β: Το πρόγραμμα-ευκαιρία για να «σφραγίσει» την παραμονή

Τα δύσκολα αποτελούν «παρελθόν» για τον ΠΑΟΚ Β, ο οποίος αντιμετωπίζει στις πέντε τελευταίες αγωνιστικές, τέσσερις ομάδες που βρίσκονται από κάτω του.

Πέντε «στροφές» απομένουν για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του Βορείου Ομίλου της Super League 2, με τον Δικέφαλο να έχει το πιο «βατό» -στη θεωρία- πρόγραμμα από τις ομάδες των πλέι άουτ.

Αύριο (13/12 15:00) υποδέχεται την Καβάλα στο ουδέτερο γήπεδο της Χαλάστρας, ενώ πριν τα Χριστούγεννα υποδέχεται και τον Ηρακλή για την 15η αγωνιστική.

Μετά την 20ήμερη διακοπή μένουν τρία παιχνίδια σε Χρυσούπολη κόντρα στον Νέστο, σε Ευκαρπία κόντρα στον Μακεδονικό, ενώ θα ρίξει... αυλαία εντός έδρας κόντρα στον Καμπανιακό.

Στους 15 βαθμούς βρίσκονται οι «ασπρόμαυροι» μετά από 13 αγωνιστικές, όσους έχει και η Καβάλα, με τον Νέστο να έχει 11 όντας εντός της επικίνδυνης ζώνης. Από 9 βαθμούς ΠΑΣ και Καμπανιακός, στους 5 ο ουραγός -και καταδικασμένος- Μακεδονικός.

Καταλαβαίνει κανείς, πως με τέσσερα «βατά» παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ Β έχει τη δυνατότητα να φτάσει ακόμα και στους 25 βαθμούς και να ξεκινήσει τα πλέι άουτ από πλεονεκτική θέση απέναντι στους διεκδικητές του, έχοντας υπέρ του τις περισσότερες ισοβαθμίες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των επόμενων αγωνιστικών: