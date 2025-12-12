Απάντησε σε ΑΕΛ ο Λεβαδειακός: «Τηρήσαμε τη συμφωνία για μεμονωμένους, το υπουργείο απαγόρευσε την οργανωμένη μετακίνηση»

Η ΑΕΛ Novibet εξέδωσε επιθετική ανακοίνωση για τα εισιτήρια στη Λιβαδειά, αλλά ο Λεβαδειακός έδωσε τη δική του απάντηση.

Η ΠΑΕ Λεβαδειακός απάντησε στην ΑΕΛ Novibet για τη διάθεση των εισιτηρίων πως περίμενε, όπως είθισται, την έγκριση του αρμόδιου υπουργείου και πως παρά την απαγόρευση της οργανωμένης μετακίνησης οπαδών, ενημέρωσε πως θα διαθέσει τη Θύρα 4 για τους μεμονωμένους φιλάθλους.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Λεβαδειακός θα ήθελε να προχωρήσει σε διευκρινήσεις αναφορικά με τα εισιτήρια του αγώνα με την ΠΑΕ ΑΕΛ, το Σάββατο 13/12.

Η ομάδα μας τηρώντας την από 3/12 συμφωνία στη σύσκεψη ασφαλείας με την ΠΑΕ ΑΕΛ για την παραχώρηση εισιτηρίων στον μεταξύ μας αγώνα, ανέμενε, ως είθισται, την έγκριση του αρμόδιου υπουργείου για την παραχώρηση εισιτηρίων στη φιλοξενούμενη ομάδα. Σήμερα (12/12) έλαβε το πρωί την ενημέρωση ότι απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση οπαδών. Παράλληλα υπήρχε κίνδυνος και για τη μεμονωμένη μετακίνηση φιλάθλων λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Άμεσα η ΠΑΕ Λεβαδειακός ενημέρωσε σχετικά την ΠΑΕ ΑΕΛ, διαθέτοντας, παρά ταύτα, τη θύρα 4 του Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης» για μεμονωμένους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας, με τιμή εισιτηρίου ίδια με αυτήν στην οποία διατέθηκαν στους φίλους του Λεβαδειακού, στο μεταξύ μας παιχνίδι για τον α’ γύρο του πρωταθλήματος.

Από εκεί και πέρα, η ΠΑΕ Λεβαδειακός δεν πρόκειται να προβεί σε περαιτέρω διάλογο και θα τηρήσει τα προβλεπόμενα.