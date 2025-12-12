Πέρασε «αέρα» ο απολογισμός της ΕΠΟ - Καταψήφισαν ΑΕΚ και ΕΠΣ Πειραιά

Με 63 "ναι" και έξι "όχι" υπερψηφίστηκε ο διοικητικός απολογισμός της ΕΠΟ στη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας.

Με μεγάλη πλειοψηφία "πέρασε" και τη φετινή σεζόν ο διοικητικός απολογισμός της ΕΠΟ, στην τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας.

Δεν συνιστά έκπληξη η αρνητική ψήφος από την ΠΑΕ ΑΕΚ, ενώ και τη φετινή χρονιά καταψήφισε η ΕΠΣ Πειραιά. Μαζί της επίσης οι ΕΠΣ Ανατολικής Αττικής, Άρτας, Αχαΐας και Κορινθίας.

Τα "ναι" στα πεπραγμένα της Ομοσπονδίας έφτασαν τα 63, μεταξύ των οποίων ήταν οι Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός αλλά και Άρης, ενώ υπήρξαν και έξι απόντες.

Σε ό,τι αφορά τον οικονομικό απολογισμό της ΕΠΟ, υπερψηφίστηκε ομόφωνα.