Χωρίς τον Μπακαμπού η Μπέτις κόντρα στον ΠΑΟΚ - Τι συμβαίνει με Εζαλζουλί και Άμραμπατ

Χωρίς τον τιμωρημένο Σεντρίκ Μπακαμπού θα ταξιδέψει η Μπέτις στην Τούμπα να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στις 22 Ιανουαρίου.

Η ομάδα της Ανδαλουσίας μπορεί να μην είχε πρόβλημα στο Ζάγκρεμπ απέναντι στη Ντιναμό, επικρατώντας από το ημίχρονο με 1-3, όμως στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Πελεγκρίνι είδε τον Σεντρίκ Μπακαμπού να αντικρίζει την τρίτη κίτρινη κάρτα του στη League Phase του Europa League.

Ο πολύπειρος επιθετικός από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό δεν θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη τα τέλη Γενάρη, καθώς θα εκτίσει ποινή λόγω καρτών κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Παράλληλα, η Μπέτις έχει άλλους δύο παίκτες αμφίβολους λόγω Κόπα Άφρικα, καθώς στις κλήσεις της Εθνικής Μαρόκου βρίσκονται τόσο ο Σοφιάν Άμραμπατ όσο και ο Αμπντεσαμάντ Εζαλζουλί.

Αν το Μαρόκο φτάνει ως τον τελικό -κάτι αρκετά πιθανό- με τη διοργάνωση να διεξάγεται στην έδρα του, οι δύο παίκτες θα βρίσκονται μέχρι τις 18 Ιανουαρίου στην πατρίδα τους, όντας αμφίβολοι για το παιχνίδι της Τούμπας, το οποίο θα διεξαχθεί στις 22 του ίδιου μήνα.