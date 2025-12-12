Με τον κόσμο του στο Περιστέρι ο ΠΑΟΚ!

Τα εισιτήρια μάλιστα κυκλοφόρησαν σήμερα (12/12), ενώ όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ «σύμφωνα με απόφαση των αρχών, η οργανωμένη μετακίνηση έχει απαγορευτεί και επιτρέπεται μόνο η μεμονωμένη μετακίνηση των φίλων του ΠΑΟΚ στην Αθήνα».
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι σήμερα Παρασκευή(12.12) στις 12:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα Ατρόμητος-ΠΑΟΚ, για την 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League 2025-26, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (14.12) στις 18:00 στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου.
Τιμές Εισιτηρίων
|Θύρα
|Τιμή
|1
|€20
*Στην τιμή του εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται το διαχειριστικό κόστος του παρόχου της πλατφόρμας.
Κανάλια Πώλησης
Τα εισιτήρια θα πωλούνται μόνο μέσω του επίσημου ηλεκτρονικού συνδέσμου: εδώ.
Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με απόφαση των αρχών, η οργανωμένη μετακίνηση έχει απαγορευτεί και επιτρέπεται μόνο η μεμονωμένη μετακίνηση των φίλων του ΠΑΟΚ στην Αθήνα.