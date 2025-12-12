Με τον κόσμο του στο Περιστέρι ο ΠΑΟΚ!

Με τον κόσμο του θα αγωνιστεί την Κυριακή (14/12 18:00) στο Περιστέρι ο ΠΑΟΚ, με τον Δικέφαλο να «εξασφαλίζει» εισιτήρια για τους φιλάθλους του.

Τα εισιτήρια μάλιστα κυκλοφόρησαν σήμερα (12/12), ενώ όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ «σύμφωνα με απόφαση των αρχών, η οργανωμένη μετακίνηση έχει απαγορευτεί και επιτρέπεται μόνο η μεμονωμένη μετακίνηση των φίλων του ΠΑΟΚ στην Αθήνα».



Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι σήμερα Παρασκευή(12.12) στις 12:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα Ατρόμητος-ΠΑΟΚ, για την 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League 2025-26, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (14.12) στις 18:00 στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου.

Τιμές Εισιτηρίων

Θύρα Τιμή 1 €20

*Στην τιμή του εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται το διαχειριστικό κόστος του παρόχου της πλατφόρμας.

Κανάλια Πώλησης

Τα εισιτήρια θα πωλούνται μόνο μέσω του επίσημου ηλεκτρονικού συνδέσμου: εδώ.

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με απόφαση των αρχών, η οργανωμένη μετακίνηση έχει απαγορευτεί και επιτρέπεται μόνο η μεμονωμένη μετακίνηση των φίλων του ΠΑΟΚ στην Αθήνα.