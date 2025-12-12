Το έχουν σίγουρο στο Μαρόκο: «Ο Ελ Κααμπί φεύγει από τον Ολυμπιακό τον Ιανουάριο»

Δημοσίευμα στο Μαρόκο θεωρεί ότι ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί θα αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό τον Ιανουάριο, πιθανότατα για τη Μαρσέιγ.

Τις τελευταίες μέρες πυκνώνουν τα σενάρια περί έντονου ενδιαφέροντος της Μαρσέιγ για την απόκτηση του Αγιούμπ Ελ Κααμπί είτε τον Ιανουάριο, είτε το καλοκαίρι ως ελεύθερο.

Η μαροκινή ιστοσελίδα LionsdeAtlas.ma αναφέρει μάλιστα πως ο 32χρονος στράικερ έχει αποφασίσει να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό τον Ιανουάριο, προκειμένου οι «ερυθρόλευκοι» να βάλουν κάποια χρήματα στα ταμεία τους και να μη φύγει το καλοκαίρι ως ελεύθερος. Κι αυτό επειδή θέλει να πάει σε μια ομάδα υψηλότερου επιπέδου και δεν ανανεώνει με τους Πειραιώτες.

«Σύμφωνα με αρκετές πηγές κοντά στην υπόθεση, ο Ελ Κααμπί έχει αποφασίσει να αποχωρήσει από την Ελλάδα τον χειμώνα, επιθυμώντας να ενταχθεί σε έναν σύλλογο υψηλότερου επιπέδου, ώστε να συνεχίσει την εξέλιξή του και να αντιμετωπίσει μια νέα πρόκληση. Παρά την επιθυμία του Ολυμπιακού να τον κρατήσει, ο επιθετικός δεν έχει συμφωνήσει ακόμα σε ανανέωση. Έτσι, μπροστά σε αυτήν την αβεβαιότητα, η διοίκηση του συλλόγου εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησής του κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, προκειμένου να εξασφαλίσει έσοδα αντί να τον χάσει ως ελεύθερο το καλοκαίρι», αναφέρεται στο δημοσίευμα.

