«Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται έντονα για τον Μανδά»

Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού βάζουν οι Ιταλοί τον Χρήστο Μανδά, με τον 24χρονο γκολκλίπερ να μην είναι αρνητικός.

Ο Χρήστος Μανδάς ψάχνεται να φύγει από τη Λάτσιο τον Ιανουάριο, καθώς δεν έχει πολύ χρόνο συμμετοχής και τα δημοσιεύματα στην Ιταλία γράφουν πως θα προτιμούσε να πάει στην Αγγλία ή την Ισπανία. Για την Ελλάδα, από που υπήρξε το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού, φάνηκε αρνητικός, αλλά ρεπορτάζ της εφημερίδας «La Repubblica», ανατρέπει τα δεδομένα.

Συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για έντονο ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον 24χρονο γκολκίπερ, προοπτική που δεν τον αφήνει αδιάφορο. Για την ώρα βέβαια, όπως υποστηρίζουν οι Ιταλοί δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων, αλλά δεν αποκλείεται αυτό να αλλάξει το προσεχές διάστημα.

Η είδηση αναπαράγεται από ιστοσελίδες προσκείμενες στη Λάτσιο, θεωρώντας πως η υπόθεση θα έχει εξελίξεις στο μέλλον.