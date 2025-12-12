Στα... best of της αγωνιστικής η «ζωγραφιά» του Ντεσπόντοφ και η απόκρουση ζωής του Μπόνμαν (vids)

Ο ΠΑΟΚ πήγε να τα φέρει όλα... τούμπα, αλλά ο Μπόνμαν έβγαλε το μαγικό βολ πλανέ του Κωνσταντέλια στο 90+9΄.
Η απόκρουση του Γερμανού τερματοφύλακα βρίσκεται μεταξύ των κορυφαίων, ενώ λογικά θα είναι και στην κορυφή. Υποψηφιότητα για best goal και για τη «ζωγραφιά» του Κιρίλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος σκόραρε με το εξωτερικό για το 1-1 στην επιστροφή του στην ποδοσφαιρική του γενέτειρα.
Assignon, Tiago Tomás, Despodov, Kerem Aktürkoğlu ⚽️— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 12, 2025
Golazos everywhere you look 👀#UELGOTD | @FlixBus_DE