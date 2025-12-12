Στα... best of της αγωνιστικής η «ζωγραφιά» του Ντεσπόντοφ και η απόκρουση ζωής του Μπόνμαν (vids)

Η ματσάρα του Ράζγκραντ προσέφερε δύο highlights με τη «ζωγραφιά» του Ντεσπόντοφ και την απόκρουση ζωής του Μπόνμαν να βρίσκονται στα... best of της αγωνιστικής.

Ο ΠΑΟΚ πήγε να τα φέρει όλα... τούμπα, αλλά ο Μπόνμαν έβγαλε το μαγικό βολ πλανέ του Κωνσταντέλια στο 90+9΄.

Η απόκρουση του Γερμανού τερματοφύλακα βρίσκεται μεταξύ των κορυφαίων, ενώ λογικά θα είναι και στην κορυφή. Υποψηφιότητα για best goal και για τη «ζωγραφιά» του Κιρίλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος σκόραρε με το εξωτερικό για το 1-1 στην επιστροφή του στην ποδοσφαιρική του γενέτειρα.

Goalkeepers on top form tonight 🫡



Enjoy the best saves from Matchday 6 📽️#UELsaves | @Betano_PT pic.twitter.com/SqODKYBxL1 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 11, 2025