Απολαυστικός Μουρίνιο: «Πήρα τη φανέλα του ΜακΤόμινι, μου το χρωστούσε αφού τον έβαζα στη θέση του Πογκμπά»

Ο Ζοζέ Μουρίνιο φρόντισε ξανά να γίνει viral, προσφέροντας μία ακόμη ατάκα που συζητήθηκε, όταν ρωτήθηκε για μια τσάντα που είχε μαζί του στη συνέντευξη Τύπου.

Ο Special One, γνωστός για τις απολαυστικές του δηλώσεις, δεν απογοήτευσε ούτε αυτή τη φορά. Μετά τη νίκη της Μπενφίκα με 2-0 επί της Νάπολι (10/12) για την 6η αγωνιστική του Champions League ,αγώνας στον οποίο ο Βαγγέλης Παυλίδης δεν ξεκίνησε, ο Πορτογάλος τεχνικός βρέθηκε ενώπιον των δημοσιογράφων.

Όταν ένας ρεπόρτερ παρατήρησε μια τσάντα δίπλα του και τον ρώτησε αν περιέχει δώρο για τους δημοσιογράφους, ο Μουρίνιο απάντησε γελώντας πως είναι δική του και ότι μέσα βρίσκεται η φανέλα του Σκοτ ΜακΤόμινι. Συνέχισε δε με το γνωστό του χιούμορ, υπενθυμίζοντας πως στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν εκείνος που άφηνε τον Πολ Πογκμπά στον πάγκο για να δώσει φανέλα βασικού στον Σκωτσέζο, σχολιάζοντας πως η φανέλα ήταν «το λιγότερο που μπορούσε να του δώσει».