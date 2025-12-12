Κοντά σε συμφωνία με τη Γαλατασαράι για τον Λούκμαν

Η Αταλάντα είναι πρόθυμη να παραχωρήσει, με την κατάλληλη προσφορά, τον Αντεμόλα Λούκμαν.

Ο Νιγηριανός διεθνής επιθετικός είχε έρθει το καλοκαίρι σε κόντρα με τη διοίκηση, εξαιτίας της επιμονής του ν' αποχωρήσει από το Μπέργκαμο, έχοντας δώσει τα χέρια με την Ιντερ, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να απέχει από την έναρξη της προετοιμασίας, χωρίς να πείσει όμως τη διοίκηση που παρέμεινε ανυποχώρητη.

Ο 28χρονος εξτρέμ συνεχίζει όμως να έχει τάσεις φυγής και ο πρόεδρος της ομάδας του Μπέργκαμο, Αντόνιο Περκάσι έχει αποφασίσει να τον παραχωρήσει στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, όπως σχετικά υποστηρίζει η ιταλική ιστοσελίδα «Calciomercato».

Ο Λούκμαν έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027 και η Αταλάντα συζητά με τη Γαλατασαράι, η οποία προσφέρει 50 εκατ. ευρώ για να πάρει τον Ιανουάριο τα δικαιώματα του. Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ η πρωταθλήτρια Τουρκίας, με προτροπή του Βίκτορ Οσίμεν, συμπαίκτη του Λούκμαν στην εθνική Νιγηρίας, αναμένεται τις επόμενες ημέρες να κλείσει τη συμφωνία με τους «μπεργκαμάσκι».