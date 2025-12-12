Ντεσπόντοφ: «Αν κάποιοι έλεγαν ότι δεν θα παίξω καλά κόντρα στην Λουντογκόρετς, δεν με ξέρουν!»

Ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ «απάντησε» σε αυτούς που πίστευαν πως δεν θα αγωνιστεί καλά λόγω του παρελθόντος, «προσφέροντας» γκολ και ασίστ για τον ΠΑΟΚ - Αποστολή στη Βουλγαρία

Ήταν το κεντρικό πρόσωπο του αγώνα του Δικεφάλου κόντρα στη Λουντογκόρετς στο Ράζγκραντ (3-3) σε ένα παιχνίδι ακατάλληλο για καρδιακούς.

Γκολ και ασίστ από τον «θρύλο» της γειτονικής χώρας, ο οποίος δεν πανηγύρισε σεβόμενος το παρελθόν. Μιλώντας στα Μέσα της πατρίδας του φάνηκε πεπεισμένος πως αμφότερες οι ομάδες θα προκριθούν στην 24άδα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την επιστροφή του: «Ένιωσα πολύ καλά και πάντα μου αρέσει να επιστρέφω εδώ. Το στάδιο με υποδέχτηκε θερμά και είμαι ευγνώμων. Διατηρούμε καλές σχέσεις με τη Λουντογκόρετς. Τους σέβομαι και με σέβονται. Θα ήταν ανάρμοστο να πανηγυρίσω το γκολ μου σαν τρελός. Είπα ότι θα έκανα τα πάντα για να κερδίσει η ομάδα μου. Αν κάποιοι λένε ότι μπορεί να μην παίξω καλά εναντίον μιας ομάδας από την πατρίδα μου, μάλλον δεν με ξέρουν καλά».

Για το παιχνίδι: «Το παιχνίδι θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Το συναίσθημα είναι 50/50. Στο τέλος είχαμε ευκαιρίες να κερδίσουμε, αλλά τις χάσαμε. Νομίζω ότι ήταν ένα ενδιαφέρον παιχνίδι με πολλά γκολ και πολλές καταστάσεις. Το περίμενα και το είπα στη συνέντευξη Τύπου πριν από το παιχνίδι. Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες θα προχωρήσουν».

Για το αν μίλησε με κάποιον αντίπαλο: «Μιλήσαμε με μερικούς από τους παίκτες, με τους ανθρώπους του συλλόγου. Πέρυσι θέλαμε να αντιμετωπίσουμε ο ένας τον άλλον. Ήμουν πολύ χαρούμενος. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ . Διατηρούμε επαφή με τους Νεντιάλκοφ, Τσότσεφ, Τερζίεφ και πριν από αυτό, τον Τόσκο Νεντέλεφ».

Για το τι είπε στους συμπαίκτες του πριν το ματς: «Τους είπα ότι έχουμε έναν πολύ δύσκολο αγώνα μπροστά μας, έναν δύσκολο αγώνα με ποιοτικούς παίκτες και έναν καλά οργανωμένο σύλλογο. Δεν θα έπρεπε να περιμένουν ότι απλώς θα φύγουμε και θα κερδίσουμε».

Για τη συνέχεια: «Έχουμε ακόμα δύο δύσκολα παιχνίδια, αλλά έχουμε δείξει ότι μπορούμε να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και να αντιμετωπίσουμε μεγάλες και δύσκολες ομάδες. Δεν πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι, θα πάμε και θα παλέψουμε για τους στόχους μας».