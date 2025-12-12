Ζέλσον, Μαρίν, Ντεσπόντοφ ή Κοϊτά; Ψηφίστε το καλύτερο γκολ (vids)

Ευρωπαϊκές γκολάρες από Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ και το SDNA σας καλεί στην κάλπη για να ψηφίσετε το κορυφαίο!

Οι ελληνικές ομάδες δεν πέτυχαν το 4/4 που θα ήθελαν αυτή την εβδομάδα στην Ευρώπη, παρότι η ευκαιρία έμοιαζε ιδανική, έχοντας αντιπάλους του χεριού τους. Παρά ταύτα κατάφεραν να πάρουν και οι τέσσερις θετικό αποτέλεσμα, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ κερδίζοντας σε Καζακστάν και Τουρκία τις Καϊράτ (0-1) και Σαμσουνσπόρ (1-2), ενώ ο ΠΑΟΚ έσωσε στο 90' τον βαθμό στην έδρα της Λουντογκόρετς (3-3) κι ο Παναθηναϊκός -μοναδικός που αγωνίστηκε εντός έδρας- έμεινε στο 0-0 κόντρα στην Πλζεν παρά το αριθμητικό πλεονέκτημά του για μία ώρα.

Εντυπωσιακό ωστόσο το γεγονός ότι και οι τρεις πρώτοι σημείωσαν εκπληκτικά γκολ στα παιχνίδια τους. Ο Ζέλσον Μάρτινς πέρασε από... βελονότρυπα την μπάλα για να τη στείλει στα δίχτυα του ανίκητου μέχρι τότε τερματοφύλακα της Καϊράατ.

Εκπληκτικά και τα δύο γκολ της ΑΕΚ, πρώτα ο Μάριν με μία αριστουργηματική εκτέλεση φάουλ κι έπειτα το εξαιρετικό σόλο του Κοϊτά.

Τέλος, ο Ντεσπόντοφ με ένα... αλήτικο εξωτερικό πλασέ ισοφάρισε -προσωρινά- σε 1-1 για τον ΠΑΟΚ στη Βουλγαρία, κόντρα στην πρώην ομάδα του.

Ποιο από αυτά ήταν το καλύτερο;

