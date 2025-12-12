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ΠΑΟΚ: Ποιες είναι οι πιθανότητες πρόκρισης - Όλα τα σενάρια πριν από Μπέτις και Λυών

Ποδόσφαιρο
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Στο 93% κυμαίνονται οι πιθανότητες πρόκρισης του ΠΑΟΚ στην 24άδα του Europa League, ψάχνοντας (ίσως) έναν βαθμό στις δύο τελευταίες αγωνιστικές - Αποστολή στη Βουλγαρία

Ναι μεν αλλά… για τον Δικέφαλο στο Ράζγκραντ, ο οποίος στο «θρίλερ» κόντρα στη Λουντογκόρετς έμεινε στο 3-3 και... περιμένει τον Ιανουάριο.

Κόντρα σε Μπέτις στην Τούμπα και Λυών στη Γαλλία, ο ΠΑΟΚ που βρίσκεται στη 18η θέση με 9 βαθμούς, ψάχνει (ίσως) έναν ακόμη βαθμό για τη «σφράγιση» της πρόκρισης.

  • Με 10 βαθμούς «σφραγίζει» το εισιτήριο

Όπως αναφέρουν και οι αλγόριθμοι του FMD, στο 93% κυμαίνεται η πρόκριση της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου, η οποία δεν αποκλείεται -με συνδυασμό αποτελεσμάτων- να προκρίνεται ακόμα και με δύο ήττες, ένα δύσκολο αλλά όχι αδύνατο σενάριο. 

Τα δύο παιχνίδια κόντρα σε Μπέτις και Λυών φαντάζουν τα πιο δύσκολα από την αρχή της κλήρωσης, παρόλα αυτά τόσο οι Γάλλοι όσο και οι Ανδαλουσιάνοι έχουν προκριθεί πιθανότατα στην οκτάδα, κάτι που κάνει το έργο του ΠΑΟΚ -θεωρητικά- πιο βατό.

Με 10 βαθμούς, λοιπόν, το εισιτήριο για την επόμενη φάση είναι «σίγουρο», με τον Δικέφαλο να ψάχνει απλά μία ισοπαλία για το... check in και να μην μπλέξει σε σενάρια.

  • Οι υπόλοιποι και τα σενάρια

Έντεκα ομάδες βρίσκονται κάτω από τον ΠΑΟΚ και τον «απειλούν», με την 30η Φέγενορντ με τρεις βαθμούς να μην έχει πιθανότητες να προσπεράσει τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι επί της ουσίας ψάχνουν να βάλουν από... κάτω πέντε ομάδες ακόμα.

Κοιτάζοντας το πρόγραμμα, η Γιουνγκ Μπόις έχει με διαφορά το πιο δύσκολο έργο, η οποία παρότι έχει τους ίδιους βαθμούς με τον Δικέφαλο οι πιθανότητές της κυμαίνονται στο 67%, γιατί αντιμετωπίζει Λυών και Στουτγκάρδη τις δύο τελευταίες «στροφές».

Σημαντικό και το γεγονός πως ομάδες όπως Ντιναμό Ζάγκρεμπ (7 βαθμοί) και Στεάουα (6 βαθμοί) αγωνίζονται μεταξύ τους την επόμενη αγωνιστική, όπως κάτι ανάλογο θα συμβεί και με το Στουρμ Γκρατς-Μπραν.

18ος ΠΑΟΚ 9 βαθμοί Μπέτις (εντός) Λυών (εκτός)
19ος Θέλτα 9 βαθμοί Λιλ (εντός) Ερυθρός (εκτός)
20ος Λιλ 9 βαθμοί Θέλτα (εκτός) Φράιμπουργκ (εντός)
21ος Γιουνγκ Μπόις 9 βαθμοί Λυών (εντός) Στουτγκάρδη (εκτός)
22ος Μπραν 8 βαθμοί Μίντιλαντ (εντός) Στουρμ (εκτός)
23ος Λουντογκόρετς 7 βαθμοί Ρέιντζερς (εκτός) Νις (εντός)
24ος Σέλτικ 7 βαθμοί Μπολόνια (εκτός) Ουτρέχτη (εντός)
25ος Ντιναμό Ζάγκρεμπ 7 βαθμοί Στεάουα (εντός) Μίντιλαντ (εκτός)
26ος Βασιλεία 6 βαθμοί Σάλτσμπουργκ (εκτός) Βικτόρια Πλζεν (εντός)
27ος Στεάουα 6 βαθμοί Ντ. Ζάγκρεμπ (εκτός) Φενερμπαχτσέ (εντός)
28ος Γκόου Άχεντ Ιγκλς 6 βαθμοί Νις (εκτός) Μπράγκα (εντός)
29ος Στουρμ Γκρατς 4 βαθμοί Φέγενορντ (εκτός) Μπραν (εντός)

 

ΠΑΟΚ: Ποιες είναι οι πιθανότητες πρόκρισης - Όλα τα σενάρια πριν από Μπέτις και Λυών