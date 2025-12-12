ΑΕΛ Novibet: Διαψεύδει δημοσιεύματα για αποχωρήσεις - «Κανείς δεν περισσεύει»

Με ανακοίνωσή της η ΑΕΛ Novibet διαψεύδει κατηγορηματικά δημοσιεύματα για αποχωρήσεις ποδοσφαιριστών ενόψει Ιανουαρίου.

Αναλυτικά:

Με αφορμή και το ανεπίσημο και ανεπίτρεπτο ρεπορτάζ της τοπικής εφημερίδας «Ελευθερία», για πιθανές αποχωρήσεις υφιστάμενων ποδοσφαιριστών της ΑΕΛ Novibet ενόψει και της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου, σας διαβεβαιώνουμε ότι ουδεμία επίσημη απόφαση έχει ληφθεί από τον οργανισμό μας και καμία επίσης επίσημη πληροφόρηση από πλευράς ΑΕΛ Novibet δεν έχει παρασχεθεί προς την εφημερίδα «Ελευθερία».

Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δημοσιεύματα «επιπέδου καφενείου» από όπου και εάν προέρχονται, μόνο εσωστρέφεια και κακό μπορούν να προσφέρουν στους στόχους της ΑΕΛ Novibet και μάλιστα σε μία κρίσιμη βαθμολογικά περίοδο, όπου κανένας ποδοσφαιριστής μας δεν περισσεύει.

Είναι λοιπόν προφανές ότι τέτοιου είδους δημοσιεύσεις όχι μόνο δεν μπορούν να μένουν αναπάντητες για τη διασφάλιση του κύρους και της προσωπικότητας των ποδοσφαιριστών μας, αλλά δυστυχώς μας αναγκάζουν επιπροσθέτως να ασκήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμα για την προάσπιση όλων όσων σήμερα δηλώνουμε υπεύθυνα. Οι ανεύθυνοι είτε του τύπου είτε του διαδυκτίου οφείλουν να επαναπροσδιορίσουν τη στάση τους, ώστε να μην θεωρούν ποτέ την ευγένεια της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ως ανοχή.