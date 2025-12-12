ΟΦΗ: Ενδιαφέρον για διεθνή μεσοεπιθετικό από τον Παναμά

Σύμφωνα με τον Παναμέζο δημοσιογράφο Μιγκέλ Ντομίνγκεζ οι Κρητικοί κοιτάζουν τον Αθάριας Λοντόνιο.

Ο Παναμέζος δημοσιογράφος Μιγκέλ Ντομίνγκεζ αναφέρει σε ανάρτηση του στο «Χ» ότι ο ΟΦΗ είναι μια από τις ομάδες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον διεθνή μεσοεπιθετικό Αθάριας Λοντόνιο.

Πρόκειται για 24χρονο επιθετικό που ανήκει στην Ουνιβερσιτάδ Ντε Κατόλικα αλλά αγωνίζεται ως δανεικός στη Αλιάνζα Λίμα. Ο εν λόγω παίκτης είναι εν ενεργεία διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας του και αγωνίστηκε σε όλα τα παιχνίδια, παίζει ως φορ αλλά και δεξιός εξτρέμ.

Για την απόκτηση του ενδιαφέρονται ακόμα οι Ρίο Άβε, Ουρακάν και Άτλαντα ωστόσο η Ουνιβερσιτάδ δεν έχει δεχθεί πειστεί από τις οικονομικές προσφορές που έχει δεχθεί.

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