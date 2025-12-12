ΑΕΚ: Από τον Μάιο του 2019 είχε να σκοράρει με απευθείας φάουλ ο Μαρίν (vid)

Ο Ραζβάν Μαρίν πέτυχε ένα εξαιρετικό γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ για την ΑΕΚ στη Σαμψούντα, το οποίο είναι το 4ο στην καριέρα του.

Εξαιρετικές εκτελέσεις στις στημένες φάσεις έχει ο Ραζβάν Μαρίν, ο οποίος και στην ΑΕΚ αναλαμβάνει τα κόρνερ και τα φάουλ. Γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ ο Ρουμάνος μέσος, όπως αυτό που σημείωσε χθες κόντρα στη Σάμσουνσπορ, έχει βάλει άλλες τρεις φορές στην καριέρα του.

Ο Νίκολιτς είπε στη συνέντευξη Τύπου, πως το παράξενο ήταν ότι ο Μαρίν δεν σκοράρει συχνά και όχι που πέτυχε αυτό το πανέμορφο γκολ, που ήταν το 4ο με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Το να σκοράρει με απευθείας εκτέλεση φάουλ είχε να το κάνει από τον Μάιο του 2019, όταν αγωνιζόταν στη Σταντάρ Λιέγης και είχε βρει δίχτυα κόντρα στην Μπριζ στη νίκη με 2-0. Μάλιστα, με τους Βέλγους είχε σκοράρει με φάουλ και κόντρα στην Άντερλεχτ την ίδια χρονιά, στο 5-0 της Σταντάρ. Το πρώτο γκολ στην καριέρα του με φάουλ ήταν τη σεζόν 2015-16 όταν αγωνιζόταν στη Ρουμανία και τη Βιτορούλ, και το είχε πετύχει κόντρα στην Πετρολούλ, δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του με 1-0.