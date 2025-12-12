ΑΕΚ: Ρεκόρ συγκομιδής βαθμών στην Ευρώπη

Η ΑΕΚ κάνει φέτος μια τρελή πορεία στην Ευρώπη και σημειώνει ρεκόρ συγκομιδής βαθμών.

Εντυπωσιακή νίκη με ανατροπή πανηγύρισε χθες η ΑΕΚ στη Σαμψούντα, συνεχίζοντας έτσι μια άκρως επιτυχημένη πορεία στο Conference League, που ξεκίνησε από το καλοκαίρι. Η Ένωση οδεύει προς ρεκόρ συγκομιδής βαθμών στην Ευρώπη, έχοντας μόλις μια ήττα σε 11 παιχνίδια.

Όπως σημείωσε σε ανάρτησή του ο media consultant της UEFA, Ανδρέας Δημάτος, η ΑΕΚ αναμένεται να ολοκληρώσει τη League Phase με περίπου 19.000 βαθμούς, έχοντας ξεκινήσει το καλοκαίρι από τους 7.000. Έτσι, ξεπερνά τους 15,625 της σεζόν 2001-2.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς φτιάχνει σημαντικά το ευρωπαϊκό της προφίλ μετά από κάποιες καταστροφικές χρονιές και εξασφαλίζει καλύτερες κληρώσεις στο μέλλον.

Αναλυτικά η ανάλυση του Ανδρέα Δημάτου:

Ενα πρώτο και το πιο εύκολο συμπέρασμα της αποψινής βραδιάς! Για την ΑΕΚ δεν υπάρχει περιθώριο για πανηγυρισμούς, παρά μόνο η νίκη την τελευταία αγωνιστική με την Κραϊόβα!

Ξεκίνησε τη σεζόν με ευρωπαϊκό συντελεστή 7,000 βαθμούς και θα τελειώσει τη League Phase με συντελεστή κοντά ή και πάνω από τους 19,000, που θα αποτελεί τη μεγαλύτερη ετήσια συγκομιδή βαθμών στην ευρωπαϊκή της ιστορία από το 1963... ξεπερνώντας τους 15,625 της σεζόν 2001-2, όταν υπήρχε στον συλλογικό συντελεστή και ποσοστό του εθνικού!

Στους 13,500 βαθμούς συντελεστή βρίσκεται αυτή τη στιγμή...

Στους 15,500 θα πάει με την... αναγκαστική νίκη επί της Κραϊόβα

Στους 18 με 18,500 βαθμούς θα πάει με το βαθμολογικό μπόνους που κυμαίνεται από 2,500 - 3,000 βαθμούς για τις θέσεις 5-7 που λογικά θα τερματίσει στη βαθμολογία με 13 πόντους, μπορεί και ψηλότερα

Ακόμα 500 πόντους θα πάρει για την πρόκριση στους 16...

Η ανίσχυρη μόλις το περασμένο καλοκαίρι ΑΕΚ στα πλέι οφ του Conference θεμελιώνει τους ισχυρούς σε Conference και Εuropa μέχρι το τέλος!

Αργησε η ΑΕΚ να εκμεταλλευτεί το... καλό χαρτί που λέγεται Conference League, το έκανε μετά τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, αλλά μπορεί πλέον να το παίξει πάρα πολύ καλά από την πρώτη της κιόλας συμμετοχή!