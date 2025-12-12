Η Ρέξαμ ετοιμάζει «βόμβα» με Στέρλινγκ

Η ομάδα της Ουαλίας θέλει να προχωρήσει σε νέα σημαντική ενίσχυση του ρόστερ της τον Ιανουάριο.

Η Ρέξαμ, που συμμετέχει τη φετινή σεζόν στην Championship της Αγγλίας, και έχει ιδιοκτήτες τους διάσημους Αμερικανούς ηθοποιούς, Ράιαν Ρέινολντς και Ρομπ ΜακΕλχένι, έχει στα πλάνα της τα επόμενα χρόνια να παίξει στην Premier League. Ο σύλλογος, που αγοράστηκε από τους σταρ του Χόλιγουντ το 2021, κάνει άλματα από τότε, κερδίζοντας τρεις διαδοχικούς προβιβασμούς.

Σύμφωνα με την εφημερίδα “Mirror” η διοίκηση της Ρέξαμ θέλει να κάνει τη μεγάλη μεταγραφική έκπληξη με την απόκτηση του Ραχίμ Στέρλινγκ από την Τσέλσι! Ο 30χρονος επιθετικός δεν είναι στα πλάνα του Εντσο Μαρέσκα και εξετάζει την πρόταση από την ομάδα της Ουαλίας.

Ο Στέρλινγκ αποχώρησε το καλοκαίρι από την Αρσεναλ, όπου αγωνίστηκε δανεικός από την Τσέλσι, και ψάχνει για νέα ομάδα. Ο Τζαμαϊκανός, διεθνής με την εθνική Αγγλίας, επιθετικός έχει προτάσεις από Τουρκία και Σαουδική Αραβία, αλλά θέλει να μείνει στη Βρετανία και είναι σ’ επαφές με την Ρέξαμ, όπως σχετικά αναφέρει η εφημερίδα “Daily Telegraph”.