Οι έξι ομάδες που εξασφάλισαν και μαθηματικά την πρόκριση στα νοκ-άουτ του Europa League

Οι Λιόν, Μίντιλαντ, Άστον Βίλα, Μπέτις, Φράιμπουργκ και Φερεντσβάρος, ανεξάρτητα από το τι θα γίνει στις δύο τελευταίες αγωνιστικές της League Phase, έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στα νοκ-άουτ του Europa League.
Η Λιόν και η Μπέτις, μάλιστα θα τεθούν αντιμέτωπες με τον ΠΑΟΚ στις δύο τελευταίες αγωνιστικές, ενώ η Φερεντσβάρος που επίσης εξασφάλισε και μαθηματικά την πρόκρισή της, θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό την 7η αγωνιστική.
✅ 6 CLUBS have mathematically secured the Europa League Knockouts:— Football Rankings (@FootRankings) December 11, 2025
🇫🇷 Lyon
🇩🇰 Midtjylland
🏴 Aston Villa
🇪🇸 Real Betis
🇩🇪 Freiburg
🇭🇺 Ferencváros
🚨 ALL SIX secured the Top 24! pic.twitter.com/MkF4v5tsNh