Οι έξι ομάδες που εξασφάλισαν και μαθηματικά την πρόκριση στα νοκ-άουτ του Europa League

Μετά την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής στην League Phase του Europa League και δύο αγωνιστικές πριν το τέλος, έξι ομάδες εξασφάλισαν και μαθηματικά την πρόκρισή τους στα νοκ-άουτ.

Οι Λιόν, Μίντιλαντ, Άστον Βίλα, Μπέτις, Φράιμπουργκ και Φερεντσβάρος, ανεξάρτητα από το τι θα γίνει στις δύο τελευταίες αγωνιστικές της League Phase, έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στα νοκ-άουτ του Europa League.

Η Λιόν και η Μπέτις, μάλιστα θα τεθούν αντιμέτωπες με τον ΠΑΟΚ στις δύο τελευταίες αγωνιστικές, ενώ η Φερεντσβάρος που επίσης εξασφάλισε και μαθηματικά την πρόκρισή της, θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό την 7η αγωνιστική.