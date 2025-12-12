Λατρεία για Μέσι στην Ινδία: Έφτιαξαν άγαλμα 22 μέτρων!

Οι Ινδοί δεν φαίνεται να έχουν ενδοιασμούς σχετικά με τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών. Γι αυτούς ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται μπροστά από Ντιέγκο, Μαραντόνα, Πελέ και Κριστιάνο Ρονάλντο.

Μάλιστα, ο Αργεντινός σούπερ σταρ θα το διαπιστώσει σύντομα από κοντά , αφού έχοντας μόλις οδηγήσει την Ίντερ Μαϊάμι στην κατάκτηση του MLS, θα ταξιδέψει στην Ινδία για μια τριήμερη «GOAT Tour».

Συνοδευόμενος από τους συμπαίκτες του Λουίς Σουάρες και Ροντρίγκο ντε Πολ, ο οκτώ φορές νικητής της «Χρυσής Μπάλας» θα είναι εκείνος που θα αποκαλύψει ένα άγαλμα του...εαυτού του στην Καλκούτα το Σάββατο, όπως αναφέρει το BBC.

Το άγαλμα του Λιονέλ Μέσι, δημιουργήθηκε σε διάστημα 27 ημερών από ένα συνεργείο 45 ατόμων και έχει ύψος 22 μέτρα. Η περιοδεία ξεκινά στην Καλκούτα στις 10:30 π.μ. τοπική ώρα (06:00 ώρα Ελλάδας) το Σάββατο, πριν κατευθυνθεί προς Χαϊντεραμπάντ, Βομβάη και Δελχί.