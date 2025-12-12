Νέο πρόβλημα στην Άρσεναλ: Εκτός για δύο μήνες ο Μοσκέρα

Τα προβλήματα στην αμυντική γραμμή της Άρσεναλ συνεχίζονται, καθώς ο Μίκελ Αρτέτα θα χρειαστεί να πορευτεί για αρκετό διάστημα χωρίς τον Κρίστιαν Μοσκέρα.

Ο Ισπανός στόπερ, που αποκτήθηκε το καλοκαίρι από τη Βαλένθια, τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με την Μπρέντφορντ και όπως επιβεβαίωσε ο προπονητής του, θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου δύο μήνες.

Ο τραυματισμός του 19χρονου αμυντικού έρχεται να προστεθεί στις ήδη σημαντικές απουσίες των Γκάμπριελ Μαγκαλιάες και Γουίλιαμ Σαλιμπά, οι οποίοι αποτελούν το βασικό και ιδιαίτερα αποτελεσματικό δίδυμο των “κανονιέρηδων”.

Με τους δύο τους παρόντες, η Άρσεναλ είχε δεχθεί μόλις πέντε τέρματα σε έντεκα ματς Premier League, ενώ ο Γκάμπριελ συμβάλλει σημαντικά και επιθετικά, κυρίως στις στημένες φάσεις – ένα από τα πιο επικίνδυνα “όπλα” της ομάδας του Λονδίνου.

Η νέα απουσία αφήνει τον Αρτέτα με περιορισμένες λύσεις στο κέντρο της άμυνας, σε μια από τις πιο απαιτητικές περιόδους της σεζόν.