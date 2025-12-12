Υποψήφια για γκολ της αγωνιστικής στο Europa League η πλασεδάρα του Ντεσπόντοφ (vid)

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ πρωταγωνίστησε στο χορταστικό 3-3 του ΠΑΟΚ με την Λουντογκόρετς στην Βουλγαρία, σκοράροντας και ένα πανέμορφο γκολ.

Ο Βούλγαρος εξτρέμ του ΠΑΟΚ, ισοφάρισε για τον Δικέφαλο σε 1-1, αφού μετά από κάθετη πάσα του Ιβανούσετς βγήκε στην πλάτη της άμυνας και με τρομερή πλασεδάρα με το εξωτερικό του παπουτσιού έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Το πανέμορφο γκολ του μεσοεπιθετικού του ΠΑΟΚ, μάλιστα είναι ένα από τα τέσσερα υποψήφια που επέλεξε η UEFA, για το γκολ της 6ης αγωνιστικής στην League Phase του Europa League.