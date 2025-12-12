Ο Μαντί Καμαρά κατέγραψε ιστορική επίδοση με την συμμετοχή του στο Λουντογκόρετς-ΠΑΟΚ

Συγκεκριμένα, ο Καμαρά έφτασε τις 84 συμμετοχές στα Κύπελλα Ευρώπης με ελληνική ομάδα (61 με Ολυμπιακό και 23 με ΠΑΟΚ) και έγινε ο ξένος με τις περισσότερες ευρωπαϊκές συμμετοχές.
Ο Καμαρά συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το soccerbase, ξεπέρασε τον Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς, που είχε καταγράψει 83 ευρωπαϊκές συμμετοχές με την φανέλα του Ολυμπιακού.
Ο Μοχάμεντ Μαντί Καμαρά έπαιξε το 84ο παιχνίδι του στην Ευρώπη με ελληνική ομάδα (61 με Ολυμπιακό και 23 με ΠΑΟΚ) και έγινε ο ξένος με τα περισσότερα ματς, αφού ξεπέρασε τα 83 του Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς. #paokfc #olympiakosfc pic.twitter.com/f0Izmjys5S— soccerbase.gr (@SoccerbaseG) December 11, 2025