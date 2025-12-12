Ο Μαντί Καμαρά κατέγραψε ιστορική επίδοση με την συμμετοχή του στο Λουντογκόρετς-ΠΑΟΚ

Ο Αφρικανός χαφ του ΠΑΟΚ, μπήκε ως αλλαγή στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Λουντογκόρετς στην Βουλγαρία, καταγράφοντας μια ιστορική επίδοση.

Συγκεκριμένα, ο Καμαρά έφτασε τις 84 συμμετοχές στα Κύπελλα Ευρώπης με ελληνική ομάδα (61 με Ολυμπιακό και 23 με ΠΑΟΚ) και έγινε ο ξένος με τις περισσότερες ευρωπαϊκές συμμετοχές.

Ο Καμαρά συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το soccerbase, ξεπέρασε τον Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς, που είχε καταγράψει 83 ευρωπαϊκές συμμετοχές με την φανέλα του Ολυμπιακού.