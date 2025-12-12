Μύθου: «Μας αφήνει πικρία το αποτέλεσμα, θα μπορούσαμε κι άλλο γκολ»

Ο Ανέστης Μύθου κατέγραψε την πρώτη του συμμετοχή σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης σημειώνοντας και το πρώτο του γκολ, με τον νεαρό επιθετικό του ΠΑΟΚ να μιλάει για το ισόπαλο 3-3 με την Λουντογκόρετς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Σίγουρα θα μπορούσαμε κι έπρεπε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς, αλλά εντάξει, βρεθήκαμε πίσω στο σκορ και παλέψαμε, δείξαμε πως παλεύουμε ανεξαρτήτως σκορ σε κάθε παιχνίδι κι αυτό. Αφήνει μια πικρία επειδή θα μπορούσαμε να βάλουμε κι άλλο γκολ καθώς είχαμε ευκαιρίες και μετά την ισοφάριση».

Για το αν χάθηκε η ισορροπία της ομάδας στην ανατροπή: «Ναι, πρέπει να κοιτάξουμε αυτό που χάθηκε, γιατί σίγουρα κάτι χάθηκε και δεχθήκαμε δύο γκολ, βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, στα ξαφνικά κιόλας αλλά εντάξει αυτό που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να κοιτάξουμε τα επόμενα δύο παιχνίδια και να πάμε για την πρόκριση, που είναι και ο στόχος μας».

Για τα συναισθήματα στα αποδυτήρια αμέσως μετά το ματς: «Ανάμεικτα είναι τα συναισθήματα επειδή είναι μια ισοπαλία που θα μπορούσε να είναι νίκη και να μας έδινε παραπάνω από έναν βαθμό».

Για το αν υπάρχει πίστη αναφορικά με τα δύσκολα ματς που απομένουν στη διοργάνωση για τη League Phase: «Σε κάθε παιχνίδι υπάρχει ελπίδα για μας, το δείξαμε και με τη Λιλ, που είναι ένας αντίπαλος παρόμοιος με αυτούς που ακολουθούν κι όταν έρθει η στιγμή θα κοιτάξουμε κι αυτά τα παιχνίδια».