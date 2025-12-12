Τσιριβέγια: «Πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε»

Ο Πέδρο Τσιριβέγια σημείωσε ότι από τους παίκτες του Παναθηναϊκού έλειψε η ευστοχία.

Ο μέσος του Παναθηναϊκού τόνισε ότι η ομάδα του δεν μπόρεσε να διασπάσει την πολυπρόσωπη άμυνα της Βικτόρια Πλζέν από το σημείο που έμεινε με 10 παίκτες.

«Παίξαμε απέναντι σε καλό αντίπαλο Στην αποβολή θεωρήσαμε πως ίσως είχαμε πιο εύκολο έργο αλλά έδειξαν μια πολυπρόσωπη άμυνα και δεν μπορούσαμε να τη διασπάσουμε. Το έχουμε δει και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε.

Μας έλειψε η καθαρή ευκαιρία στο τελευταίο τρίτο. Όταν δεν μπορείς να κάνεις τις σωστές κινήσεις αυτό είναι το αποτέλεσμα. Μας έλειψε η ευστοχία» τόνισε ο Πέδρο Τσιριβέγια.