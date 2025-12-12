Ίνγκασον: «Δεν μας βγήκαν οι τελικές...»

Στις ευκαιρίες που χάθηκαν στον αγώνα με την Βικτόρια Πλζεν στάθηκε ο Ίνγκασον.

Ο Παναθηναϊκός δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που δημιούργησε και έμεινε τελικά στο 0-0 με την Πλζεν.

«Πιστεύω πως δε μας βγήκαν οι τελικές και είναι κάτι που μας απογοήτευσε αν και παίζαμε με παίκτη περισσότερο. Απογοητευμένοι που δεν πήραμε τους τρεις βαθμούς» τόνισε ο Ίνγκασον.

Στην ερώτηση τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός στα επόμενα δύο ματς, ο στόπερ των «πράσινων» απάντησε. «Έχουμε μια συγκομιδή 10 βαθμών χάσαμε δύο απόψε. Είμαστε απογοητευμένοι αλλά μένουν δύο ματς και πρέπει να πάρουμε όσους περισσότερους βαθμούς. Κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Φέτος υπήρξαν πολλές αλλαγές αλλά πρέπει αν συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε ως ομάδα».