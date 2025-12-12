Μπενίτεθ: «Κι εμείς είμαστε απογοητευμένοι που δεν νικήσαμε - Κάναμε ό,τι μπορούσαμε»

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού τόνισε ότι οι παίκτες του έκαναν ότι μπορούσαν για να διασπάσουν την άμυνα της Πλζέν.

«Δημιουργήσαμε ευκαιρίες αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε» είπε χαρακτηριστικά ο Ράφα Μπενίτεθ μετά το 0-0 του Παναθηναϊκού με την Βικτόρια Πλζεν.

Οι δηλώσεις του Ισπανού τεχνικού στην κάμερα της Cosmote.

«Δεν είναι εύκολο όταν είσαι τόσο κοντά στην περιοχή, όταν έχεις τόσο μεγάλη κατοχή στο τέλος να μην παίρνεις το αποτέλεσμα που θέλεις. Για εμάς ήταν σημαντικό ότι ελέγξαμε το παιχνίδι, πιέσαμε τον αντίπαλο, δημιουργήσαμε ευκαιρίες αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να πετύχουμε το γκολ που θέλαμε.

Δε τα καταφέραμε, από τη στιγμή που ο αντίπαλος έπαιζε και με 10 παίκτες θέλαμε πάρα πολύ τη νίκη. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε, μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι με τον Βόλο και όταν έρθει η ώρα να κοιτάξουμε πάλι την Ευρώπη.

Κι εμείς είμαστε απογοητευμένοι που δεν καταφέραμε να νικήσουμε, θέλαμε πάρα πολύ τη νίκη που θα μας έφερνε πιο κοντά και σε πολύ καλύτερο μομέντουμ στην διοργάνωση. Κανείς δεν μπορεί να παραπονεθεί για την προσπάθεια των παικτών, προσπάθησαν να διασπάσουν την αντίπαλη άμυνα, κάναμε ότι μπορούσαμε να το καταφέρουμε. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο».