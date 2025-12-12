Βαθμολογία ΟΥΕΦΑ: Σταθερή η απόσταση με την 10η Τσεχία, σκαρφάλωσε κι άλλο η Κύπρος!

Θετική η συγκομιδή για το ελληνικό ποδόσφαιρο σε μία αήττητη εβδομάδα για τους εκπροσώπους μας στην Ευρώπη.

Πολύ θετικό πρόσημο για μία ακόμα εβδομάδα από τους εκπροσώπους μας στην Ευρώπη στην πρώτη αήττητη εβδομάδα για όλους στην League phase.

Η νίκη της ΑΕΚ στην Σαμψούντα κλείδωσε την πρόκριση τουλάχιστον στα πλέι-οφ του Conference League (αλλά και το μπόνους πρόκρισης), ενώ σε τροχιά πλέι-οφ παραμένουν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ.

Αν μάλιστα, το τριφύλλι κέρδιζε την Πλζεν η απόσταση από την 10η θέση και την Τσεχία θα είχε μειωθεί ακόμα περισσότερο από τους 2388 βαθμούς που είναι σήμερα.

Σημαντική βραδιά και για την Κύπρο που προσπέρασε την Αυστρία και βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την 15η θέση που δίνει 2η ομάδα στο Champions League και πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Αναλυτικά η πενταετής βαθμολογία χωρών της ΟΥΕΦΑ έχει ως εξής

10. Τσεχία 45.025 4/5

11. ΕΛΛΑΔΑ 42.637 4/5

12. Πολωνία 41.406 4/4

13. Δανία 39.356 2/4

14. Νορβηγία 38.587 2/5

15. Ελβετία 33.700 3/5

16. Κύπρος 33.537 3/4

17. Αυστρία 32.850 3/5

🇩🇰 Denmark overtakes 🇳🇴 Norway on 13th!



🇨🇾 Cyprus overtakes 🇦🇹 Austria on 16th and comes inches away from Top 15!



🇭🇺 Hungary overtakes 🇷🇴 Romania on 22nd!



🇲🇰 N. Macedonia overtakes ☘️ N. Ireland on 46th.



🇬🇮 Gibraltar jumps 4 places and ensures 4 teams in UEFA competitions in… pic.twitter.com/dF0JXM3HRT — Football Meets Data (@fmeetsdata) December 11, 2025

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

CONFERENCE LEAGUE

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

19:45: ΑΕΚ - Κραϊόβα

CHAMPIONS LEAGUE

Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

22:00: Ολυμπιακός - Μπάγερ Λεβερκούζεν

EUROPA LEAGUE

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

19:45: ΠΑΟΚ - Μπέτις

22:00: Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός

Υπενθυμίζουμε τι σημαίνει για το ελληνικό ποδόσφαιρο κάθε θέση αναφορικά με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια για την σεζόν 2027-28

10Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: League phase Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11Η-12Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13Η-14Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

16Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 2ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: –

17Η-22Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: –