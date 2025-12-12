Βαθμολογία ΟΥΕΦΑ: Σταθερή η απόσταση με την 10η Τσεχία, σκαρφάλωσε κι άλλο η Κύπρος!

Πολύ θετικό πρόσημο για μία ακόμα εβδομάδα από τους εκπροσώπους μας στην Ευρώπη στην πρώτη αήττητη εβδομάδα για όλους στην League phase.
Η νίκη της ΑΕΚ στην Σαμψούντα κλείδωσε την πρόκριση τουλάχιστον στα πλέι-οφ του Conference League (αλλά και το μπόνους πρόκρισης), ενώ σε τροχιά πλέι-οφ παραμένουν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ.
Αν μάλιστα, το τριφύλλι κέρδιζε την Πλζεν η απόσταση από την 10η θέση και την Τσεχία θα είχε μειωθεί ακόμα περισσότερο από τους 2388 βαθμούς που είναι σήμερα.
Σημαντική βραδιά και για την Κύπρο που προσπέρασε την Αυστρία και βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την 15η θέση που δίνει 2η ομάδα στο Champions League και πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Αναλυτικά η πενταετής βαθμολογία χωρών της ΟΥΕΦΑ έχει ως εξής
10. Τσεχία 45.025 4/5
11. ΕΛΛΑΔΑ 42.637 4/5
12. Πολωνία 41.406 4/4
13. Δανία 39.356 2/4
14. Νορβηγία 38.587 2/5
15. Ελβετία 33.700 3/5
16. Κύπρος 33.537 3/4
17. Αυστρία 32.850 3/5
ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
CONFERENCE LEAGUE
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025
19:45: ΑΕΚ - Κραϊόβα
CHAMPIONS LEAGUE
Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026
22:00: Ολυμπιακός - Μπάγερ Λεβερκούζεν
EUROPA LEAGUE
Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
19:45: ΠΑΟΚ - Μπέτις
22:00: Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός
Υπενθυμίζουμε τι σημαίνει για το ελληνικό ποδόσφαιρο κάθε θέση αναφορικά με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια για την σεζόν 2027-28
10Η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: League phase Champions League
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
11Η-12Η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
13Η-14Η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
15Η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
16Η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 2ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: –
17Η-22Η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: –