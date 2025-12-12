Europa League: Πιθανός... εμφύλιος Παναθηναϊκού - ΠΑΟΚ αν τελείωνε σήμερα η League phase

Οι δύο ελληνικές ομάδες παραμένουν σε τροχιά πρόκρισης στα πλέι-οφ και το ενδεχόμενο μίας μεταξύ τους κλήρωσης παραμένει πιθανό!

Ακριβώς 50-50 θα ήταν οι πιθανότητες να έχουμε ελληνικό εμφύλιο ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό αν τελείωνε σήμερα η League phase του Europa League.

Κι αυτό γιατί οι πράσινοι βρίσκονται στην 15η θέση και ο Δικέφαλος στην 18η που θεωρητικά μπορούν να σταυρώσουν μεταξύ τους στην επόμενη φάση, αφού ο 15ος και ο 16ος θα κληρωθεί με τον 17ο και τον 18ο με πλεονέκτημα έδρας στον πρώτο.

Ωστόσο είναι σίγουρο ότι η βαθμολογική κατάταξη θα έχει πολλές ακόμα αλλαγές, αφού στις δύο τελευταίες αγωνιστικές μπορούν να προκύψουν άπειροι συνδυασμοί.

Αυτό που φαίνεται πάντως είναι ότι ακόμα και οι 10 βαθμοί μπορεί να δώσουν πρόκριση στις δύο ελληνικές ομάδες, ενώ οι 11 πόντοι τις στέλνουν σίγουρα στην επόμενη φάση.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει να αντιμετωπίσει Φερεντσβάρος (εκτός) και Ρόμα (εκτός), ενώ ο ΠΑΟΚ θα παίξει με Μπέτις (εντός) και Λιόν (εκτός).