Κριτική Παναθηναϊκού: Από ουσία μηδέν...

Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 0-0 με την Βικτόρια Πλζεν και το SDNA σχολιάζει την απόδοση των παικτών του Ράφα Μπενίτεθ. Μηδέν εις το πηλίκον δημιουργικά και εκτελεστικά για τους «πράσινους».

Αλμπάν Λαφόν: Σταθερός όποτε χρειάστηκε, κράτησε το «0» στην εστία του και δεν αντιμετώπισε προβλήματα ούτε στις εξόδους του.

Αχμέντ Τουμπά: Ταλαιπωρήθηκε στο ξεκίνημα του αγώνα, σταδιακά ανέβασε την απόδοσή του, ειδικά όταν βρέθηκε με παίκτη παραπάνω ο Παναθηναϊκός.

Ίνγκι Ίνγκασον: Είχε μια σωτήρια παρέμβαση στο πρώτο ημίχρονο, γλιτώνοντας το «Τριφύλλι» από σχεδόν σίγουρο γκολ. Γενικά σταθερός στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, δεν έδωσε πάντως τίποτα δημιουργικά.

Έρικ Πάλμερ-Μπράουν: Δεν αντιμετώπισε πολλά προβλήματα ο Αμερικανός, που ήταν σε γενικές γραμμές σταθερός και αξιόπιστος απόψε.

Ντάβιντε Καλάμπρια: Είχε όρεξη και προσπάθησε να δημιουργήσει ρήγματα στην αντίπαλη άμυνα με τις προωθήσεις του στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο δεν φάνηκε το ίδιο.

Ανάς Ζαρουρί: Αρκετά κινητικός ο Μαροκινός εξτρέμ, που έπαιξε όλη την αριστερή πλευρά μόνος του για πάνω από ένα ημίχρονο. Συνέβαλε στον τομέα της άμυνας και προσπάθησε να φτιάξει φάσεις με τις ντρίμπλες και τις σέντρες του.

Μανώλης Σιώπης: Κέρδισε μονομαχίες στον ανασταλτικό τομέα, αλλά δεν έδωσε τίποτα σε δημιουργικό επίπεδο.

Πέδρο Τσιριβέγια: Πέρασαν πολλές μπάλες από τα πόδια του, προσπάθησε να φτιάξει παιχνίδι για τους συμπαίκτες του, αλλά δεν είχε ιδιαίτερη ουσία και φαντασία.

Φίλιπ Τζούρισιτς: Δεν του βγήκε το ματς όπως θα ήθελε. Έχασε μια μεγάλη ευκαιρία κι από εκεί και πέρα ήταν πιο αργός στις αποφάσεις του απ' όσο θα έπρεπε.

Ματέους Τετέ: Ο πιο δραστήριος παίκτης του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο. Αυτός κέρδισε την αποβολή και από δικές του ενέργειες ξεκίνησαν ουσιαστικά όλες οι καλές στιγμές του «Τριφυλλιού». Ανάλογη εικόνα και στην επανάληψη, με κάποιες καλές ενέργειες, αλλά χωρίς την παραμικρή ουσία.

Μίλος Πάντοβιτς: Λίγα πράγματα από τον Σέρβο φορ, που σπατάλησε μάλιστα και μια τεράστια ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο, με κεφαλιά από την μικρή περιοχή.

Άνταμ Τσέριν: Ήρθε από τον πάγκο και δεν μπόρεσε να δώσει κάτι ιδιαίτερο.

Τάσος Μπακασέτας: Απείλησε με ένα καλό σουτ, άλλαξε μερικές φορές όμορφα το παιχνίδι, αλλά εκεί τελείωσε η συνεισφορά του.

Κάρολ Σφιντέρσκι: Όπως και ο Πάντοβιτς, ούτε ο Πολωνός μπόρεσε να δώσει κάτι ιδιαίτερο στο «Τριφύλλι».