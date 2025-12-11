Στο Νο1 Λιόν, Βίλα, νίκες για Φράιμπουργκ, Ρόμα (vids)

Έκανε τη δουλειά στην έδρα της η Λιόν κόντρα σε μια ομάδα που δεν θα τερματίσει στην 24άδα της League Phase. Η Ολιμπίκ επιβλήθηκε 2-1 της Γκόου Αχέντ Ιγκλς χάρη σε γκολ νωρίς από τους Μορέιρα και Σουλτς και είναι μαζί με την Άστον Βίλα στο Νο1 της βαθμολογίας. Για να το καταφέρει αυτό, η ομάδα του Ουνάι Έμερι πέρασε με 1-2 από την Βασιλεία, με τους Γκεσάν και Τιέλεμανς να σκοράρουν.
Στις ψηλές θέσεις και με νίκες συνέχισαν τις υποχρεώσεις τους στη διοργάνωση Φράιμπουργκ και Ρόμα. Οι Γερμανοί εκμεταλλεύτηκαν ότι η Ζάλτσμπουργκ έμεινε από το πρώτο μέρος με 10 παίκτες και επιβλήθηκαν 1-0 με γκολ του Μπέστε, ενώ οι Ιταλοί πέρασαν με στιλ από την Σκωτία σε βάρος της Σέλτικ. Ο Μαντσίνι άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους και στη συνέχεια ο Έβαν Φέργκιουσον πέτυχε δύο γκολ για να μείνει το 0-3 μέχρι το φινάλε αφού οι γηπεδούχοι είχαν χαμένο πέναλτι και ακυρωμένο τέρμα.
Νίκη εντός με δύο γκολ από τον Σάμου πέτυχε η Πόρτο κόντρα στην Μάλμε (2-1), ενώ με χατ-τρικ του Ταλίσκα, η Φενερμπαχτσέ διέλυσε εκτός έδρας την Μπραν. Ίσως το ματς όλης της διοργάνωσης για φέτος έγινε στο Βουκουρέστι, όπου η Στεάουα γύρισε με γκολ στο 87’ και το 95’ το 1-3 που έχανε από την Φέγενορντ (4-3), ενώ μεγάλο «διπλό» με ανατροπή με δύο γκολ του Μπερναρντέσκι πέτυχε η Μπολόνια στην Γαλικία κόντρα στην Θέλτα (1-2).
Συνοπτικά τα αποτελέσματα
Βασιλεία - Άστον Βίλα 1-2
(34’ Ντάνιλουκ - 12’ Γκεσάν, 53’ Τιέλεμανς)
Μπραν - Φενερμπαχτσέ 0-4
(5’ Ακτούρκογλου, 36’, 44’, 65’ Ταλίσκα)
Θέλτα - Μπολόνια 1-2
(17’ Θαραγόθα - 65’ πεν., 75’ Μπερναρντέσκι)
Σέλτικ - Ρόμα 0-3
(6’ Μαντσίνι, 36’, 45+1’, Φέργκιουσον)
Πόρτο - Μάλμε 2-1
(30’, 36’ Σάμου - 95’ αυτ. Μόουρα)
Στεάουα Βουκουρεστίου - Φέγενορντ 4-3
(12’ Ενγκεζάνα, 54’ Τομά, 87’ Τιάμ, 95’ Τανάσε - 41’ Τένγκστεντ, 43’ Τίμπερ, 51’ Ζάουερ)
Φράιμπουργκ - Ζάλτσμπουργκ 1-0
(50’ Μπέστε)
Λιόν - Γκόου Αχέντ Ιγκλς 2-1
(3’ Μορέιρα, 11’ Σουλτς - 6’ Σμιτ)
Παναθηναϊκός - Πλζεν 0-0