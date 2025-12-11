Στο Νο1 Λιόν, Βίλα, νίκες για Φράιμπουργκ, Ρόμα (vids)

Η Λιόν έκανε το αυτονόητο κόντρα στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς (2-1) και πήγε στην κορυφή της League Phase, ενώ νίκες έκαναν και είναι στα ψηλά οι Άστον Βίλα, Φράιμπουργκ και Ρόμα.

Έκανε τη δουλειά στην έδρα της η Λιόν κόντρα σε μια ομάδα που δεν θα τερματίσει στην 24άδα της League Phase. Η Ολιμπίκ επιβλήθηκε 2-1 της Γκόου Αχέντ Ιγκλς χάρη σε γκολ νωρίς από τους Μορέιρα και Σουλτς και είναι μαζί με την Άστον Βίλα στο Νο1 της βαθμολογίας. Για να το καταφέρει αυτό, η ομάδα του Ουνάι Έμερι πέρασε με 1-2 από την Βασιλεία, με τους Γκεσάν και Τιέλεμανς να σκοράρουν.

Στις ψηλές θέσεις και με νίκες συνέχισαν τις υποχρεώσεις τους στη διοργάνωση Φράιμπουργκ και Ρόμα. Οι Γερμανοί εκμεταλλεύτηκαν ότι η Ζάλτσμπουργκ έμεινε από το πρώτο μέρος με 10 παίκτες και επιβλήθηκαν 1-0 με γκολ του Μπέστε, ενώ οι Ιταλοί πέρασαν με στιλ από την Σκωτία σε βάρος της Σέλτικ. Ο Μαντσίνι άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους και στη συνέχεια ο Έβαν Φέργκιουσον πέτυχε δύο γκολ για να μείνει το 0-3 μέχρι το φινάλε αφού οι γηπεδούχοι είχαν χαμένο πέναλτι και ακυρωμένο τέρμα.

Νίκη εντός με δύο γκολ από τον Σάμου πέτυχε η Πόρτο κόντρα στην Μάλμε (2-1), ενώ με χατ-τρικ του Ταλίσκα, η Φενερμπαχτσέ διέλυσε εκτός έδρας την Μπραν. Ίσως το ματς όλης της διοργάνωσης για φέτος έγινε στο Βουκουρέστι, όπου η Στεάουα γύρισε με γκολ στο 87’ και το 95’ το 1-3 που έχανε από την Φέγενορντ (4-3), ενώ μεγάλο «διπλό» με ανατροπή με δύο γκολ του Μπερναρντέσκι πέτυχε η Μπολόνια στην Γαλικία κόντρα στην Θέλτα (1-2).

Συνοπτικά τα αποτελέσματα

Βασιλεία - Άστον Βίλα 1-2

(34’ Ντάνιλουκ - 12’ Γκεσάν, 53’ Τιέλεμανς)

Μπραν - Φενερμπαχτσέ 0-4

(5’ Ακτούρκογλου, 36’, 44’, 65’ Ταλίσκα)

Θέλτα - Μπολόνια 1-2

(17’ Θαραγόθα - 65’ πεν., 75’ Μπερναρντέσκι)

Σέλτικ - Ρόμα 0-3

(6’ Μαντσίνι, 36’, 45+1’, Φέργκιουσον)

Πόρτο - Μάλμε 2-1

(30’, 36’ Σάμου - 95’ αυτ. Μόουρα)

Στεάουα Βουκουρεστίου - Φέγενορντ 4-3

(12’ Ενγκεζάνα, 54’ Τομά, 87’ Τιάμ, 95’ Τανάσε - 41’ Τένγκστεντ, 43’ Τίμπερ, 51’ Ζάουερ)

Φράιμπουργκ - Ζάλτσμπουργκ 1-0

(50’ Μπέστε)

Λιόν - Γκόου Αχέντ Ιγκλς 2-1

(3’ Μορέιρα, 11’ Σουλτς - 6’ Σμιτ)

Παναθηναϊκός - Πλζεν 0-0