Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE Τα highlights της «χ»ορταστικής ματσάρας του ΠΑΟΚ απέναντι στη Λουντογκόρετς (vid) 11-12-2025 22:25 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Ludogorets Razgrad ΠΑΟΚ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Οι καλύτερες στιγμές και τα έξι γκολ της ισοπαλίας του ΠΑΟΚ κόντρα στη Λουντογκόρετς (3-3) στη Βουλγαρία. Τα στιγμιότυπα: Θυμίζει περίπτωση Γιάγια Τουρέ: All in για έναν παίκτη παγκόσμιας κλάσης menshouse.gr Το απόλυτο κουίζ των 10 απλών γρίφων λογικής: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το τεστ IQ είσαι ιδιοφυΐα! menshouse.gr Δείχνει την τάση: Ποιο κόμμα προηγείται στην Αττική σύμφωνα με νέα μεγάλη δημοσκόπηση instanews.gr Επίσημο: Η ημερομηνία και το κανάλι που θα δείξει το πρώτο φιλικό του νέου Παναθηναϊκού dailymedia.gr «Ερωτική, αλλά όχι χυδαία»: Η topless φωτό της Ναταλίας Δραγούμη που άνοιξε δρόμους στην καριέρα της dailymedia.gr Οι δυο πιο σημαντικές μεταγραφές της δεκαετίας για τον Παναθηναϊκό menshouse.gr Από τον αθλητισμό στο επιχειρείν: Το νέο δυνατό όνομα στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα instanews.gr Το ελκυστικό πακέτο του Άιζακ Μπόνγκα: Ο two - way φόργουορντ που κάνει τα πάντα στο γήπεδο menshouse.gr Τα highlights της «χ»ορταστικής ματσάρας του ΠΑΟΚ απέναντι στη Λουντογκόρετς (vid) SHARE