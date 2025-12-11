MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Τα highlights της «χ»ορταστικής ματσάρας του ΠΑΟΚ απέναντι στη Λουντογκόρετς (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Οι καλύτερες στιγμές και τα έξι γκολ της ισοπαλίας του ΠΑΟΚ κόντρα στη Λουντογκόρετς (3-3) στη Βουλγαρία.

Τα στιγμιότυπα:

Τα highlights της «χ»ορταστικής ματσάρας του ΠΑΟΚ απέναντι στη Λουντογκόρετς (vid)