Η κριτική των παικτών του ΠΑΟΚ: Μπροστά.... φαντασία και πίσω ολιγωρία

Ο ΠΑΟΚ τα έκανε όλα σωστά στην επίθεση, αλλά είδε την άμυνα να «μουτζουρώνει» την όλη προσπάθεια, μένοντας στο 3-3 μέσα στη Βουλγαρία.

Παβλένκα: Εκτίθεται συνεχώς από τις αδράνειες της μπάλας, χωρίς να φέρει ευθύνη σε κανένα γκολ που δέχτηκε. Κάκιστες οι μακρινές του μπαλιές.

Κένι: Τρομερός στα ανασταλτικά του καθήκοντα οριακά αλάνθαστος, βέβαια μεσοεπιθετικά δεν βοήθησε τόσο.

Κεντζιόρα: Αρκετά καλός αμυντικά για 77 λεπτά, όμως ο Τσότσεφ τον εκθέτει στο 3-2, πηδώντας από πάνω του Επιθετικά κακές οι μακρινές του πάσες.

Βολιάκο: Αλάνθαστος και κυριαρχικός στα ψηλά. Προσπαθούσε να βοηθήσει τον Μπάμπα που «βασανιζόταν», χωρίς να καταφέρει στο 100%. Σκοράρει για πρώτη φορά με τον ΠΑΟΚ από κοντά, όντας και επιθετικός αποτελεσματικός.

Μπάμπα: Ξανά «τρικυμία». Η Λουντογκόρετς πίεσε από την πλευρά του, ενώ και στη φάση του γκολ αδυνατεί να μαρκάρει. Εκτίθεται και στην επανάληψη με τους Βούλγαρους να κάνουν... πάρτι από την πλευρά του.

Οζντόεφ: Κάπως σαν να... κρυβόταν στην ανάπτυξη του ΠΑΟΚ, όντας μέτριος καθ΄όλη τη διάρκεια.

Μεϊτέ: Δεν έκανε λάθη στο κέντρο, θετικός χωρίς να είναι εντυπωσιακός.

Τάισον: Μεσοεπιθετικά ήταν δραστήριος όχι όμως αποτελεσματικός. Βοήθησε όσο μπορούσε αμυντικά τον Μπάμπα.

Ιβανούσετς: Απείλησε μόλις στα 30 δευτερόλεπτα, ενώ δίνει και την τρομερή ασίστ για το 1-1 του Ντεσπόντοφ.

Ντεσπόντοφ: Η επιστροφή του συνδυάστηκε με γκολάρα. Εξωτερικό φάλτσο, «κρέμασμα» άψογο τελείωμα και ισοφάριση. Σταθερός και εξαιρετικά στημένα, από τα οποία ήρθε και το 1-2 του Βολιάκο.

Τσάλοβ: Τίμιος και όχι αρνητικός. Ελάχιστα λάθη και πιεστικός.

Οι αλλαγές:

Καμαρά: Χάνει δύο τρομερές ευκαιρίες, τόσο στο δοκάρι όσο και με το πλασέ που βρήκε... αέρα.

Κωνσταντέλιας: Βρίσκει τον εαυτό του, δίνει την ασίστ στο 3-3, ενώ κάνει το βολ πλανέ της χρονιάς, αλλά ο Μπόνμαν έκανε την επέμβαση της... ζωής του.

Ζίβκοβιτς: Αρνητικός ο Σέρβος όσο αγωνίστηκε με συνεχόμενα λάθη.

Μύθου: Δύο φάσεις ένα γκολ για τον 18χρονο, τρομερά αποτελεσματικός, ενώ λίγο έλειψε να το γυρίσει ο ίδιος το παιχνίδι.

Μπιάνκο: Έπαιξε ελάχιστα και δεν μπορεί να κριθεί.

