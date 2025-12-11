Ντεσπόντοφ: «Στο τέλος μπορούσαμε να νικήσουμε»

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ έκανε ένα απίθανο παιχνίδι απέναντι στην πρώην του ομάδα τη Λουντογκόρετς, αφού είχε γκολ και ασίστ, τονίζοντας πως στο τέλος ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να πάρει τη νίκη.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της Cosmote TV:

«Είναι 50-50 τα συναισθήματα. Στο τέλος θα μπορούσαμε να σκοράρουμε και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Το είπα στη συνέντευξη Τύπου ότι θα έπρεπε να είμαστε συγκεντρωμένοι, έχουν ποιοτικούς παίκτες και το έδειξαν.

Στο τέλος μένει η πίκρα ότι θα μπορούσαμε να σκοράρουμε και να πάρουμε το παιχνίδι»..

Για το γεγονός ότι δεν πανηγύρισε το γκολ του:

«Είναι η παλιά μου ομάδα, όταν πήγα στον ΠΑΟΚ κρατήσαμε καλή επικοινωνία. Τους σέβομαι και με σέβονται. Θα ήταν άτοπο εκ μέρους μου να πανηγυρίσω σαν τρελός. Είχα πει ότι θα έκανα τα πάντα για να νικήσει η ομάδα μου, αλλά υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός με την παλιά μου ομάδα.

Αν κάποιοι είπαν ότι μπορεί να μην αγωνιστώ καλά ή να μην παίξω απέναντι σε μια ομάδα της πατρίδας μου, μάλλον δεν με ξέρουν καλά».

Για το τι γεύση του αφήνει το παιχνίδι:

«Έχουμε ακόμη δύο δύσκολα παιχνίδια, αλλά έχουμε δείξει ότι μπορούμε να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και να αντιμετωπίσουμε μεγάλες και δύσκολες ομάδες. Δεν πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι, θα πάμε να διεκδικήσουμε τους στόχους μας».