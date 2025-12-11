Η σωτήρια παρέμβαση του Μπράουν (vid)

Στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης μεταξύ Παναθηναϊκού και Βικτόρια Πλζεν, οι φιλοξενούμενοι βγήκαν εξαιρετικά στην αντεπίθεση, όμως ο Πάλμερ Μπράουν πρόλαβε τελευταία στιγμή και απομάκρυνε τον κίνδυνο για την «πράσινη» άμυνα.

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