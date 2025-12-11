Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE Η σωτήρια παρέμβαση του Μπράουν (vid) 11-12-2025 22:23 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός FC Viktoria Plzeň ΠΡΟΣΩΠΑ Έρικ Πάλμερ Μπράουν 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης μεταξύ Παναθηναϊκού και Βικτόρια Πλζεν, οι φιλοξενούμενοι βγήκαν εξαιρετικά στην αντεπίθεση, όμως ο Πάλμερ Μπράουν πρόλαβε τελευταία στιγμή και απομάκρυνε τον κίνδυνο για την «πράσινη» άμυνα. Δείτε παρακάτω: Από τον αθλητισμό στο επιχειρείν: Το νέο δυνατό όνομα στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα instanews.gr Οι δυο πιο σημαντικές μεταγραφές της δεκαετίας για τον Παναθηναϊκό menshouse.gr Θυμίζει περίπτωση Γιάγια Τουρέ: All in για έναν παίκτη παγκόσμιας κλάσης menshouse.gr Δείχνει την τάση: Ποιο κόμμα προηγείται στην Αττική σύμφωνα με νέα μεγάλη δημοσκόπηση instanews.gr «Ερωτική, αλλά όχι χυδαία»: Η topless φωτό της Ναταλίας Δραγούμη που άνοιξε δρόμους στην καριέρα της dailymedia.gr Επίσημο: Η ημερομηνία και το κανάλι που θα δείξει το πρώτο φιλικό του νέου Παναθηναϊκού dailymedia.gr Το απόλυτο κουίζ των 10 απλών γρίφων λογικής: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το τεστ IQ είσαι ιδιοφυΐα! menshouse.gr Το ελκυστικό πακέτο του Άιζακ Μπόνγκα: Ο two - way φόργουορντ που κάνει τα πάντα στο γήπεδο menshouse.gr Η σωτήρια παρέμβαση του Μπράουν (vid) SHARE