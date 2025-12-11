Μήνυμα Ηλιόπουλου πριν τη σέντρα στη Σαμψούντα: «Παλέψετε και νικήστε για τον λαό της ΑΕΚ, την Ελλάδα»

Λίγο πριν βγει η Ένωση στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου της Σαμσουνσπόρ ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος δεν ταξίδεψε στην Τουρκία λόγω απροόπτου, έστειλε το δικό του μήνυμα στους παίκτες και το επιτελείο.

Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ βγήκε live μέσω βιντεοκλήσης και είπε σε όλους στα αποδυτήρια:

«Σήμερα είναι μια ιδιαίτερα σημαντική ημέρα για την οικογένεια μας, μια μέρα η οποία, με την προσπάθεια και το μαχητικό πνεύμα σας στον αγωνιστικό χώρο, μπορεί να γίνει σημείο αναφορά μεγάλης σημασίας.

Σήμερα θα βγείτε και θα παλέψεις στο στάδιο «19ης Μαΐου» της Σαμψούντας που είναι μέρος της πατρίδας μας, οι ρίζες της ΑΕΚ και του έθνους μας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν έχετε παρατηρήσει την αγάπη, τον σεβασμός και την αφοσίωση σε εσάς, στον προπονητή και την ομάδα,

Έτσι, ως ο πνευματικός πατέρας αυτής της οικογένειας, καθώς όλοι σας είστε τόσο νέοι και θα μπορούσατε να είστε γιοί μου, μπείτε στο γήπεδο με θάρρος, επιμονή, υπομονή και πάθος. Παλέψτε και φέρτε τη νίκη. Θυμηθείτε τα τρία «P» (αγγλικά) persistence, patience and passion (επιμονή, υπομονή και πάθος).

Εκτός από εσάς, αυτοί που το έχουν ανάγκη είναι ο λαός της ΑΕΚ αλλά επίσης ολόκληρη η Ελλάδα.

Μπορείτε να το κάνετε, κάντε το να συμβεί».