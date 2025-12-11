Επίθεση χούλιγκαν της Γιαγκελόνια σε οπαδούς της Ράγιο πριν τον αγώνα (vid)

Ένταση και επεισόδια λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα της Γιαγκελόνια με τη Ράγιο Βαγιεκάνο για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Οι Ισπανοί οπαδοί δέχθηκαν αιφνιδιαστική επίθεση από οργανωμένους της πολωνικής ομάδας.

Δύο πούλμαν γεμάτα φίλους της Ράγιο είχαν βρεθεί την Πολωνία για να στηρίξουν την ομάδα τους, όμως, λίγο πριν φτάσουν στο γήπεδο, βρέθηκαν αντιμέτωποι με περίπου πενήντα χούλιγκαν.

Οι δράστες με γκλοπ και αιχμηρά αντικείμενα, είχαν στήσει ενέδρα και επιτέθηκαν στο ένα από τα οχήματα που μετέφερε τους Ισπανούς φιλάθλους.

Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν δέκα άτομα, με τρεις να χρειάζονται μεταφορά στο νοσοκομείο. Η Αστυνομία της Πολωνίας προχώρησε σε έρευνα για το περιστατικό και ήδη έχουν πραγματοποιηθεί επτά συλλήψεις.