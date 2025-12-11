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H AEK ισοφαρίζει σε 1-1 με τρομερό χτύπημα φάουλ του Μαρίν! (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ιδανικό ξεκίνημα για την ΑΕΚ με τον Μαρίν να σκοράρει με απευθείας χτύπημα φάουλ για το 1-1 κόντρα στην Σαμσουνσπόρ.

Δείτε παρακάτω:

H AEK ισοφαρίζει σε 1-1 με τρομερό χτύπημα φάουλ του Μαρίν! (vid)