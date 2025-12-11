Ασίστ Ντεσπόντοφ και 1-2 ο ΠΑΟΚ με τον Βολιάκο που ανοίγει λογαριασμό (vid)

Το πρώτο του γκολ με τον ΠΑΟΚ πέτυχε ο Αλεσάντρο Βολιάκο, με τον Ιταλό στόπερ να βρίσκεται στη μικρή περιοχή και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της Λουντογκόρετς στο 48' για το 1-2.

Παράλληλα ο Ντεσπόντοφ μετά από εκτελεστής έγινε δημιουργός, αφού του πιστώθηκε η ασίστ. Το 1-2: