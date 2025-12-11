Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE Ασίστ Ντεσπόντοφ και 1-2 ο ΠΑΟΚ με τον Βολιάκο που ανοίγει λογαριασμό (vid) 11-12-2025 21:00 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Ludogorets Razgrad ΠΑΟΚ ΠΡΟΣΩΠΑ Κίριλ Ντεσπόντοφ Αλεσάντρο Βολιάκο 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Το πρώτο του γκολ με τον ΠΑΟΚ πέτυχε ο Αλεσάντρο Βολιάκο, με τον Ιταλό στόπερ να βρίσκεται στη μικρή περιοχή και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της Λουντογκόρετς στο 48' για το 1-2. Παράλληλα ο Ντεσπόντοφ μετά από εκτελεστής έγινε δημιουργός, αφού του πιστώθηκε η ασίστ. Το 1-2: «Ερωτική, αλλά όχι χυδαία»: Η topless φωτό της Ναταλίας Δραγούμη που άνοιξε δρόμους στην καριέρα της dailymedia.gr Θυμίζει περίπτωση Γιάγια Τουρέ: All in για έναν παίκτη παγκόσμιας κλάσης menshouse.gr Το απόλυτο κουίζ των 10 απλών γρίφων λογικής: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το τεστ IQ είσαι ιδιοφυΐα! menshouse.gr Επίσημο: Η ημερομηνία και το κανάλι που θα δείξει το πρώτο φιλικό του νέου Παναθηναϊκού dailymedia.gr Δείχνει την τάση: Ποιο κόμμα προηγείται στην Αττική σύμφωνα με νέα μεγάλη δημοσκόπηση instanews.gr Το ελκυστικό πακέτο του Άιζακ Μπόνγκα: Ο two - way φόργουορντ που κάνει τα πάντα στο γήπεδο menshouse.gr Από τον αθλητισμό στο επιχειρείν: Το νέο δυνατό όνομα στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα instanews.gr Οι δυο πιο σημαντικές μεταγραφές της δεκαετίας για τον Παναθηναϊκό menshouse.gr Ασίστ Ντεσπόντοφ και 1-2 ο ΠΑΟΚ με τον Βολιάκο που ανοίγει λογαριασμό (vid) SHARE