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«Αστοχεί» από πλάγια θέση ο Περέιρα για την ΑΕΚ (vid)

Ποδόσφαιρο
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Η ΑΕΚ έχασε καλή στιγμή με τον Περέιρα για να φέρει το ματς στα ίσα κόντρα στην Σαμσουνσπόρ.

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«Αστοχεί» από πλάγια θέση ο Περέιρα για την ΑΕΚ (vid)